北北桃等12縣市亮高溫燈號 新北五股飆39.3度

中央社／ 台北17日電

氣象署今天下午更新高溫資訊，北北桃等12縣市亮高溫燈號。根據氣象署網站，新北市五股區已出現攝氏39.3度高溫。

中央氣象署下午更新高溫資訊，各地天氣炎熱，新北市為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫機率；台北市、桃園市、台中市、花蓮縣、台東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫機率；新竹縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣為黃色燈號，注意36度以上高溫。

根據氣象署網站，新北市五股區已出現39.3度高溫、三峽區為38度；其他縣市部分，台北市內湖區、桃園市蘆竹區皆達37度，新竹、彰化、雲林、高雄、花蓮、台東也有局部36度以上高溫發生。

高溫 氣象署

