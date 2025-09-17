1縣市大雷雨轟1小時 防雷擊、冰雹

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中央氣象署下午15時09分發布大雷雨即時訊息，警戒區域為台中市。聯合報系資料照片

中央氣象署下午15時09分發布大雷雨即時訊息，警戒區域為台中市，持續時間至16時15分。

氣象署呼籲民眾請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，以及低能見度。

氣象署 大雷雨 台中市

