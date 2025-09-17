銀養創新料理競賽 阿基師高徒周振文奪佳績

中老年人若出現衰弱或失能情形，除了行動不便，也常反映在吞嚥能力上。咬不動、嚥不下，常是導致銀髮族營養不良和不健康狀況的主因，國健署推動「質地調整」的飲食理念，舉辦創意料理競賽，今年由名廚阿基師的高徒周振文奪下佳績，透過調整食物的質地，推出創意料理，既可以讓長輩安全進食，又具有營養價值。

育達高中餐飲管理科中餐廚藝總監周振文表示，因為阿基師引薦，開啟餐飲教職生涯。三十年前曾經與好友暨浙江菜主廚古來文參賽，兩人十多年未參與廚藝競賽，為響應質地調整飲食而重披戰袍，使用在地農產以蒸、煮、低油少鹽的方式，將優質根莖類澱粉與雞、魚、鮮蝦等優質肉品巧妙結合。

台灣邁向超高齡社會，每5人有1位超過65歲，吃是人生大事，應該要重視高齡族群的飲食。「銀養創新料理競賽的理念非常好，我也帶了學生一同參加不同組別 、一起認識高齡飲食議題。」周振文指出，希望以自身經驗，將創新廚藝傳承給餐飲界的後進學子，這也象徵世代共融、落實高齡友善。

國健署署長沈靜芬表示，超高齡社會來臨，長者健康與營養成為關注焦點。有些長輩牙口不佳、咀嚼困難，剛開始營養攝取不足，進而引發肌少症、體力衰退等健康風險，嚴重影響生活品質。為此，衛福部倡導「吃得下、吃得夠、吃得對、吃得巧」三好一巧的高齡營養新觀念，喚起社會對長者飲食需求的重視。

沈靜芬說，今年銀養創新料理競賽特別擴大參與對象，提升多元性，專業組除原有的餐飲業者及營養專業人員外，新增長照機構專業人員，結合專業廚藝與實務照護需求。校園組開放高中職同學參與，為銀髮飲食注入年輕世代的創意與活力；社會組邀請社區據點、農漁會等單位共襄盛舉。

「這個競賽的重點是營養料理，特別針對老年人的飲食狀況所設計。」沈靜芬強調，高齡長輩因為衰老、衰弱的關係，吃的量就會比較少，導致蛋白質攝取不夠，希望藉由食材質地調整，可以兼顧營養均衡、食物美味，好入口又不會失去口感。

國健署今年擴大舉辦「銀領新時尚 銀養創新料理競賽」，吸引268組隊伍跨足營養、餐飲與照護領域參與，最終選出57組得獎。從社區阿嬤、青年學子到資深國宴主廚，各隊以創意與廚藝打造適合長者的健康美味餐點，展現世代傳承與創新。 國健署今年擴大舉辦「銀領新時尚 銀養創新料理競賽」，選出57組得獎隊伍。記者廖靜清／攝影

商品推薦