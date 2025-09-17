雪管處推國慶假期減碳健行遊觀霧 開放預約報名
微涼初秋是適合健行的季節，雪霸國家公園管理處於國慶日連假推出「觀霧大鹿林道東線減碳健行趣」活動，10月10日、11日各限額25名，今天下午5時起開放免費預約報名。
雪管處指出，雪霸國家公園觀霧山椒魚生態中心，每年國定假期推出不同系列活動，帶領遊客體驗觀霧四季的多樣風貌，今年國慶連假，配合全國登山日系列活動，規劃「霧在森林裡說故事－國慶觀霧大鹿林道東線減碳健行趣」，邀請熱愛自然觀察與登山健行民眾參與。
雪管處說，大鹿林道東線是通往大霸尖山的必經路徑之一，生態資源豐富，沿途可賞景、觀察野生動植物，路線平緩，屬於大眾休閒型步道；健行活動將由觀霧山椒魚生態中心出發，全程來回約9公里，並安排國家公園解說員帶領，細細走讀觀霧中海拔森林的自然生態、原住民族文化，以及伐木時代的歷史故事。
雪管處表示，活動於10月10日、11日各1梯次，每梯次限額25名，全程免費參加，同時融入「無痕山林」理念，鼓勵參加者以共乘、大眾運輸、輕食及自備水壺餐具等方式減少碳足跡，完成健行並落實低碳旅遊民眾，可獲得專屬紀念品，今天下午5時起，於「雪霸國家公園」臉書粉絲專頁開放預約報名。
