急救包也有中藥版 中醫師建議居家常備 輕微感冒、腸胃不適可應急

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
開業中醫師指出，除西藥以外，民眾也可準備「中醫急救包」，可即時緩解輕微症狀，如初期感冒、輕微扭傷等，避免症狀惡化，且中藥相對於部分西藥，藥性溫和且副作用較小，適合居家使用。示意圖，本報資料照片。

不少民眾習慣在家中備有簡易感冒藥、腸胃藥以備不時之需。開業中醫師指出，除西藥以外，民眾也可準備「中醫急救包」，可即時緩解輕微症狀，如初期感冒、輕微扭傷等，避免症狀惡化，且中藥相對於部分西藥，藥性溫和且副作用較小，適合居家使用，且家中準備的中藥，也可提供日常保養，或慢性病、體質調理使用。

開業中醫師朱益智表示，民眾準備中醫急救包時，可分外傷類、感冒類、腸胃不適類、皮膚外用類分別準備。外傷部分，三七粉為跌打損傷知名藥材，可活血化淤、消腫止痛，若有需要時，建議空腹使用，每天3至9克，民眾也可準備中藥貼布，處理扭傷、挫傷情況，建議使用涼感貼布，化淤消炎，若為疲勞產生的痠痛，則建議以熱感貼布為主，可促進血液循環，活血、通絡、止痛。

因應感冒發生，民眾可準備的藥品，包括清熱解毒的銀翹散，適合喉嚨痛、口乾、發燒初期及類流感症狀使用；藿香正氣散則有助應對腸胃型感冒及中暑；荊防敗毒散，則可用於寒性感冒，如發冷、鼻塞聲重或者身體痠重等症狀。金銀花可清熱解毒、消炎抗菌，也可改善皮膚痘疹、問題；中藥薄荷則是和頭痛、鼻塞初期使用。

民眾常見的腹瀉、反胃、小便不順暢等問題，朱益智建議使用胃苓湯；消化慢、腹脹不適，建議可吃保和丸；半夏瀉心湯則可用於胃食道逆流，吃過多冰品導致的胃腸脹氣；常見的陳皮、烏梅，分別可用於改善脹氣、食慾不振，以及生津止渴、幫助止瀉。

皮膚外用中藥部分，紫雲膏可用於蚊蟲咬傷、乾裂修復、輕微燙傷等；三黃散也祝改善燙傷引起的水泡，可敷在患部，並以紗布覆蓋；七日黃有抗發炎效果，可用於較輕微的刀傷、破皮情況；艾草溫灸貼，可緩解經痛，屬外用性質，可貼在肚臍下方小腹處，每次貼6到8小時，間隔8小時再貼下一循環。

朱益智表示，前述中藥多數都有科學中藥劑型，可濃縮成顆粒方便攜帶，孕婦、兒童，或個人體質特殊、具慢性病、特殊疾病史者，建議諮詢國家考試合格中醫師，確認身體狀況再使用，若要帶至國外使用，也可告知中醫師旅遊地點，幫助評估。另，中藥急救包藥品，可用於應對感冒初期、避免惡化，如症狀未緩解，建議盡速就醫。

