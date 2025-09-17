創零售業之先！「全家」斥資千萬自辦「全家托嬰中心」　員工免註冊費、延托費優惠、連尿布錢都省

根據衛福部統計，全台托嬰中心10年成長近2.5倍，反映育兒照顧需求日益殷切，然百人以上企業自設托兒機構者僅佔1.3%，在少子化與雙薪家庭趨勢下，托育支持體系已成企業友善職場的重要指標。全家便利商店為支持員工生養，並響應政府「0～2歲社區公共化托育計畫」政策，創零售業之先斥資1,500萬元於台北市中山區總部大樓開辦「全家托嬰中心」，聘用專業托育人員、護理師、廚工等，提供0至2歲嬰幼兒收托服務，並已於9月初合法立案，將於9月22日正式收托，以實際行動實踐「全家就是你家」的企業精神。

全家便利商店總經理薛東都表示，員工是公司最重要的夥伴，據「全家」每年員工調查，育兒支持、彈性制度是同仁最關注的兩大議題；總部後勤人力結構中，超過5成處於適婚或育兒的人生階段，每年平均有近百名「全家寶寶」誕生，然在雙薪小家庭、缺乏傳統後援的形態下，員工常面臨兼顧育兒工作之兩難；基於這些真實回饋，「全家」深化「親職支持、彈性共融職場、健康關懷、學習發展」4大企業福利承諾，並率先投入自辦托嬰中心，不僅重視員工個人職涯發展，更延伸至員工家庭照護，安心托付子女、減輕後顧之憂。

「全家托嬰中心」由「全家」人力資源部統籌、組建跨部門專案小組，從評估、規劃、動工到立案，歷時超過一年，將於9月22日起正式營運，以溫馨童趣為設計風格，共規劃3間分齡教室、專屬遊戲區，大面積採光，並由「全家」專業設備工程部監造，營造安全明亮、舒適安心的學習與活動空間；收托對象以「全家」員工子女及孫子女優先，並以「省力、省錢、省心」3大亮點，支持員工育兒需求。

「全家托嬰中心」設址於台北市中山區「全家」總部三樓，佔地近百坪，核定收托人數為52人，員工於上下班時就可就近接送子女，節省往返外部托育機構交通時間，收托時間為上午07:30至下午17:30，並提供最晚至晚間19:30的延時托育，月費更能直接於「全家」店舖櫃檯臨櫃繳費，省時省力。

在省錢有感上，「全家」以5大福利全面減輕員工育兒開銷，涵蓋基本負擔、成長所需與日常支出：（一）員工專屬托育優惠價每月18,000元，並免收註冊費；（二）首年就讀贈整套學用品，包含書包、提袋、餐碗與餐袋，加購亦享8折優惠；（三）就讀期間，中心每日上課時段由「全家」免費提供尿布使用，家長無需額外準備；（四）延時托育方面，員工享有17:30至19:00免收費，19:00至19:30則僅收取不到百元；（五）「全家托嬰中心」將申請為政府立案的準公共化托育中心，凡設籍台北市之父母子女，未來可同時申請中央與地方補助，最高可享台北市第一胎家庭18,000元全額補助，讓員工安心生養「全家寶寶」。

在專業省心方面，「全家托嬰中心」維持符合法規標準的師生比1：5，且專業托育員皆擁有至少5年以上資歷，並聘用專任護理師與專職廚工，更定期請牙醫師、小兒科醫師、職能治療師進駐，為收托兒童進行健康檢查與發展評估。飲食方面，每日三餐皆為專業廚工當日現煮，依年齡分齡設計，並公開菜單供家長參考，食材由「全家」關係企業全台物流以全程溫控配送，選用國產豬肉及具產銷履歷的蔬果，並通過ISO22000與HACCP驗證，每月再由公證單位抽檢並送交「全家」食品實驗室檢驗，以最高標準確保食安無虞。

「全家」更以「資源共享」概念，積極對應政府鼓勵生養政策，攜手第一銀行、彰化銀行、台新銀行及東南旅行社等周邊企業組建「友善生養共好圈」，開放共享「全家托嬰中心」之收托名額與部分福利資源，展現「全家」積極連結雇主、社區、家庭，對應少子化的企業社會責任實踐。

「全家」長期推動「員工聆聽」文化，近20年每個月不間斷舉辦「員工午餐約會」的對話活動，迄今累積逾300場。近年面對員工組成橫跨5個世代的新經營挑戰，從活動中更貼身了解跨世代員工需要、讓回饋直達決策核心，進而促成今年員工托嬰中心的誕生，將員工支持體系從個人發展更延伸至家庭照護。後勤人員同時自9月起亦展開「核心工時與工時帳戶」的人事制度試行，搭配既有居家上班與家庭照顧假等申請制度，具體回應年輕世代對彈性工作環境的需求。

「全家」建立「親職支持、彈性共融職場、健康關懷、學習發展」4大員工支持體系，呼應少子化與雙薪家庭趨勢，從生育補助、特約幼稚園、子女教育補助到自辦托嬰中心，不僅讓員工放心生養，在職涯家庭間取得平衡，實踐「親職支持」；面對世代價值轉變，在「彈性共融職場」的推動上，「全家」出勤制度亦與時俱進，自今年9月起試行「核心工時制度」，員工可在每日8小時工時內，於指定時段內自主選擇上下班時段，並搭配遠距上班、家庭照顧假等彈性機制，滿足不同人生階段的需求；為幫助員工排解職場壓力；在「健康關懷」層面，「全家」提供定期健檢、心理諮詢與職場按摩，使同仁維持良好身心狀態；同時因應產業快速變化與專業持續升級需求，員工「學習發展」則透過「全家企業大學」與進修補助，支持員工持續精進專業，打造長期職涯發展舞台；透過4大員工支持體系的推動，不僅落實對員工的承諾，更實踐「全家就是你家」的企業精神。

