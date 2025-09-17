快訊

打造全新公廁文化 彭啓明預告環境部門口將設馬桶「裝置藝術」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
環境部長彭啓明上午參加大安森林之友基金會今舉辦公廁新文化運動講座。記者楊正海／攝影
環境部長彭啓明上午參加大安森林之友基金會今舉辦公廁新文化運動講座。記者楊正海／攝影

大安森林之友基金會今舉辦公廁新文化運動講座，主講人基金會常務董事蔡建生指出，改善公廁文化先要改善硬體，除了衛生紙馬桶，公廁應換掉蹲式馬桶。彭啓明也出席宣導衛生紙可丟馬桶，他以立法院為例，會堵塞不是衛生紙，化糞池清出是褲子、衛生棉，甚至掃把。

彭啓明指出，應該很認真改變台灣的如廁文化，但難度很大，像衛生紙要丟馬桶，環境部就被駡到臭頭，民眾駡說要是家裡馬桶堵塞打電話給環境部「部長要來幫忙清嗎？」另外，還有些舊觀念，其實蹲式馬桶並非比較乾淨，這些要慢慢一步步改變。

他說，最近有很大的改變是立法院，原本廁所是寫不能丟衛生紙進馬桶，經過溝通，去清化糞池，發現什麼都有，有褲子、面紙、衛生棉，甚至掃把，雜七雜八都丟馬桶去，難怪會阻塞。台灣有很多舊觀念不一定是對的，需要大家做改變，最近已經約教育部長，要一步步來做，雖然不是一蹴可幾，希望能趕上日本，像日本幾乎沒有蹲式馬桶。

彭啓明指出，他的目標和大安森林之友基金會一樣，要打造台灣全新的如廁文化，環境部未來門口會有馬桶的「裝置藝術」會努力改變人心，因為廁所要好，要每一個人來做，公廁也是，「我好你不好、你好我不好、廁所一樣髒」都需要教育。

