打造全新公廁文化 彭啓明預告環境部門口將設馬桶「裝置藝術」

大安森林之友基金會今舉辦公廁新文化運動講座，主講人基金會常務董事蔡建生指出，改善公廁文化先要改善硬體，除了衛生紙丟馬桶，公廁應換掉蹲式馬桶。彭啓明也出席宣導衛生紙可丟馬桶，他以立法院為例，會堵塞不是衛生紙，化糞池清出是褲子、衛生棉，甚至掃把。

彭啓明指出，應該很認真改變台灣的如廁文化，但難度很大，像衛生紙要丟馬桶，環境部就被駡到臭頭，民眾駡說要是家裡馬桶堵塞打電話給環境部「部長要來幫忙清嗎？」另外，還有些舊觀念，其實蹲式馬桶並非比較乾淨，這些要慢慢一步步改變。

他說，最近有很大的改變是立法院，原本廁所是寫不能丟衛生紙進馬桶，經過溝通，去清化糞池，發現什麼都有，有褲子、面紙、衛生棉，甚至掃把，雜七雜八都丟馬桶去，難怪會阻塞。台灣有很多舊觀念不一定是對的，需要大家做改變，最近已經約教育部長，要一步步來做，雖然不是一蹴可幾，希望能趕上日本，像日本幾乎沒有蹲式馬桶。

彭啓明指出，他的目標和大安森林之友基金會一樣，要打造台灣全新的如廁文化，環境部未來門口會有馬桶的「裝置藝術」會努力改變人心，因為廁所要好，要每一個人來做，公廁也是，「我好你不好、你好我不好、廁所一樣髒」都需要教育。

