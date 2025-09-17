快訊

川普4度替TikTok續命！專家點名台灣要小心 1情境影響美國援台

中秋之前好運沖天！「四生肖」驚喜連連…鼠貴人相助、 豬財運滾滾

徐國勇指「台灣沒有光復節」 王世堅：講得很好 但國事如麻非急迫議題

聽新聞
0:00 / 0:00

罕病SMA孕前「帶因篩檢」準確率僅81% 醫：新生兒篩檢可找出95%確診者

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台灣脊髓肌肉萎縮症病友協會創會理事長、高醫大前校長鍾育志說，SMA病患近6成在出生6個月內發病，兩歲前死亡率達80%，且即使父母懷孕前經過帶因篩檢，準確率也只有81%，有2成偽陰性機率。記者林琮恩／攝影
台灣脊髓肌肉萎縮症病友協會創會理事長、高醫大前校長鍾育志說，SMA病患近6成在出生6個月內發病，兩歲前死亡率達80%，且即使父母懷孕前經過帶因篩檢，準確率也只有81%，有2成偽陰性機率。記者林琮恩／攝影

脊髓性肌肉萎縮症（SMA）發生率萬分之一，以我國2300百萬人口換算，應有2300多位病人，但衛福部國健署最新統計，全台存活病人僅466人。台灣脊髓肌肉萎縮症病友協會創會理事長、高醫大前校長鍾育志說，SMA病患近6成在出生6個月內發病，即使懷孕前經過帶因篩檢，準確率僅81%，一定要接受新生兒篩檢，才能及早診斷治療。

SMA是遺傳性罕見疾病，但已非絕症，目前有基因治療、口服藥物及脊髓腔內注射三項治療納入健保給付。鍾育志指出，SMA發病早，最快出生2個月大就會發病，兩歲前死亡率達80%。但多項研究指出，經篩檢後確診SMA，並及早治療，療效超過有症狀才治療者，在無症狀時治療，獨立行走比率達100%，若出現症狀再治療，獨立行走比率只剩57%。

少子化趨勢明顯，家長重視生育，不少夫妻懷孕前接受帶因篩檢，因此認定孩子不需接受新生兒篩檢。鐘育志表示，SMA帶因者篩檢準確率9成，因父母均需要接受篩檢，準確率僅有81%，也就是有2成偽陰性夫妻，懷孕後仍會生下SMA病童，但若孩子出生後接受新生兒篩檢，則可找出95%確診者，及早治療。

母胎醫學會名譽理事長蕭勝文說，少子化嚴峻，去年是龍年，也只有13萬新生兒出生，今年預期不到12萬人，出生數字只會降，不會升。「我們生得少，但要生得好」，依美國人類遺傳學會建議，SMA孕期篩檢為初階篩檢項目，建議每位母親都應該受檢，另一項罕見遺傳疾病龐貝氏症，美國已全面推動帶因篩檢，建議國內家長可結合產前、孕期及新生兒篩檢，保障孩子健康。

新生兒篩檢可在新生兒出生48小時開始執行，透過採集新生兒腳跟血液，找出健康隱患。衛福部國健署2019年起擴大新生兒篩檢項目，約有21項疾病被列入公費項目，篩檢率超過99%，但SMA、龐貝氏症等許多影響神經或肌肉，致死率極高的遺傳疾病，仍屬加選項目，孕產婦需要花費1至2千元自費篩檢。

篩檢 懷孕 新生兒

延伸閱讀

誤解自費篩檢＝騙錢 罕病新生兒自費篩檢率剩75% 台大醫籲納公費

少子化成國安危機 新北市祭婚育獎勵催生第1胎獎4萬

再生緣細胞生技攜手台灣隊長陳傑憲　簽約品牌代言人 「健康全壘打 × 再生八寶」守護生命中的每一局

男嬰染腸病毒出生8天亡 疾管署估10月進入流行期

相關新聞

急診候床人數仍破百！ 台大醫院擬增聘醫師與合作醫院「共同執業」

台大醫院急診壅塞已成常態，台大醫院院長余忠仁上任後接受本報專訪，拋出派請院內醫師，進駐合作醫提供醫療照護，盼病人安心轉院...

拒外食、不開冷氣…極端節儉累積上千萬養老 6旬男一退休就超後悔

隨著退休後光靠年金已難以支撐生活，越來越多人開始重視自助儲蓄和資產累積。

醫遇女病患狂「拋媚眼」 她無奈訴病狀：別人總以為我在說謊

有時陌生人一個令人不解的動作，或許背後有說不出的苦衷。

雙颱即將生成接力影響台灣 氣象署示警下周恐有中颱威脅 風雨熱區曝

最近天氣主要受到太平洋高壓影響，所以氣溫偏高，有一些午後雷陣雨。中央氣象署氣象預報中心資深預報員李孟軒表示，今天天氣大致...

將有颱風威脅？ 專家曝它路線類似2013年天兔、「靠近時會又大又強」

兩個熱帶系統持續發展，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，熱帶性低氣壓TD-20應該通過呂...

創零售業之先！「全家」斥資千萬自辦「全家托嬰中心」　員工免註冊費、延托費優惠、連尿布錢都省

根據衛福部統計，全台托嬰中心10年成長近2.5倍，反映育兒照顧需求日益殷切，然百人以上企業自設托兒機構者僅佔1.3%，在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。