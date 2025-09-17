4成青年有情緒困擾 盼鼓勵求助而非只找AI

擔心求助情緒困擾會被汙名化，4成青年不願求助，兒福盼家長、教師與社會讓青年敞開心扉！兒福聯盟17日公布調查指出，超過兩成青少年曾浮現自殺念頭、4成青年有情緒困擾。有青年坦言，曾經寧願向AI求助，也不願找周圍的真人：兒盟呼籲增加去汙名化課程、研議可信任線上輔助活動與檢討身心調適假。

青年比想像中憂鬱

兒盟17日公布調查數據顯示，超過兩成青少年曾浮現自殺念頭，其中青少女的風險尤為突出，中度以上自殺意念比例高達23.4%，遠高於青少男的7.5%。兒盟調查發現，近四成（37%）的青少年正面臨情緒困擾，其中近兩成（17.7%）達到中重度，已顯示出心理健康專業協助的迫切需求。

令人擔憂的是，儘管多數學生認同心理健康專業協助的重要性和效果，卻仍有近四成（39.1%）青少年在面臨心理困擾時選擇沉默或不求助；即使開口，也更傾向找AI傾訴，而非尋求專業支持，忽視了潛在的風險。兒盟政策發展處副處長李宏文強調，心理健康汙名會直接影響青少年的求助意願，周遭環境的汙名和負面標籤越強，青少年越不願求助。

家長也要拋棄偏見

學生代表孟孟指出，感冒或受傷能輕易獲得同情與關懷，但心理上的困擾卻常被視為想太多或搏取關注。這樣的恐懼感也使得部分學生轉向非傳統管道求助。孟孟坦言：「我曾經也嘗試與AI聊天，它不會批判，也沒有異樣眼光。但聊久了卻發現其實很空虛，因為AI無法真正理解你的感受。」

「除了學校，家長也要升對心理健康及相關疾病的理解！」兒盟指出，這樣才能避免因偏見造成二度傷害。同時也呼籲政府放寬未成年人使用遠距/線上諮商的限制，發展可信任的線上輔助服務，加強青少年數位素養教育；另外，現行的身心調適假因老師、家長態度與行政流程等多重阻礙，僅6%高中生請過，相關規定也應儘速檢討。

台灣醒報關心您：再給自己一次機會，勇敢求救並非弱者；生命線1995、張老師服務專線1980、衛福部安心專線1925。

