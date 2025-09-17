快訊

川普4度替TikTok續命！專家點名台灣要小心 1情境影響美國援台

中秋之前好運沖天！「四生肖」驚喜連連…鼠貴人相助、 豬財運滾滾

徐國勇指「台灣沒有光復節」 王世堅：講得很好 但國事如麻非急迫議題

4成青年有情緒困擾 盼鼓勵求助而非只找AI

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
兒福聯盟17日調查指出，高達2成青年想自殺、4成有情緒困擾，各界應鼓勵求助。（兒福聯盟提供）
兒福聯盟17日調查指出，高達2成青年想自殺、4成有情緒困擾，各界應鼓勵求助。（兒福聯盟提供）

擔心求助情緒困擾會被汙名化，4成青年不願求助，兒福盼家長、教師與社會讓青年敞開心扉！兒福聯盟17日公布調查指出，超過兩成青少年曾浮現自殺念頭、4成青年有情緒困擾。有青年坦言，曾經寧願向AI求助，也不願找周圍的真人：兒盟呼籲增加去汙名化課程、研議可信任線上輔助活動與檢討身心調適假。

青年比想像中憂鬱

兒盟17日公布調查數據顯示，超過兩成青少年曾浮現自殺念頭，其中青少女的風險尤為突出，中度以上自殺意念比例高達23.4%，遠高於青少男的7.5%。兒盟調查發現，近四成（37%）的青少年正面臨情緒困擾，其中近兩成（17.7%）達到中重度，已顯示出心理健康專業協助的迫切需求。

令人擔憂的是，儘管多數學生認同心理健康專業協助的重要性和效果，卻仍有近四成（39.1%）青少年在面臨心理困擾時選擇沉默或不求助；即使開口，也更傾向找AI傾訴，而非尋求專業支持，忽視了潛在的風險。兒盟政策發展處副處長李宏文強調，心理健康汙名會直接影響青少年的求助意願，周遭環境的汙名和負面標籤越強，青少年越不願求助。

家長也要拋棄偏見

學生代表孟孟指出，感冒或受傷能輕易獲得同情與關懷，但心理上的困擾卻常被視為想太多或搏取關注。這樣的恐懼感也使得部分學生轉向非傳統管道求助。孟孟坦言：「我曾經也嘗試與AI聊天，它不會批判，也沒有異樣眼光。但聊久了卻發現其實很空虛，因為AI無法真正理解你的感受。」

「除了學校，家長也要升對心理健康及相關疾病的理解！」兒盟指出，這樣才能避免因偏見造成二度傷害。同時也呼籲政府放寬未成年人使用遠距/線上諮商的限制，發展可信任的線上輔助服務，加強青少年數位素養教育；另外，現行的身心調適假因老師、家長態度與行政流程等多重阻礙，僅6%高中生請過，相關規定也應儘速檢討。

台灣醒報關心您：再給自己一次機會，勇敢求救並非弱者；生命線1995、張老師服務專線1980、衛福部安心專線1925。

【更多精采內容，詳見

青年 情緒

延伸閱讀

心健司推前端預防、後端復元政策 提升台灣精神醫療整體效能

創歷史新高！日本百歲人瑞逼近10萬人 外媒揭7大長壽原因

女足案國科會追回台師大、中大補助 台師大祭多項改革措施

八德外役監導入精神醫學專業團隊 強化收容人心理健康

相關新聞

急診候床人數仍破百！ 台大醫院擬增聘醫師與合作醫院「共同執業」

台大醫院急診壅塞已成常態，台大醫院院長余忠仁上任後接受本報專訪，拋出派請院內醫師，進駐合作醫提供醫療照護，盼病人安心轉院...

拒外食、不開冷氣…極端節儉累積上千萬養老 6旬男一退休就超後悔

隨著退休後光靠年金已難以支撐生活，越來越多人開始重視自助儲蓄和資產累積。

醫遇女病患狂「拋媚眼」 她無奈訴病狀：別人總以為我在說謊

有時陌生人一個令人不解的動作，或許背後有說不出的苦衷。

雙颱即將生成接力影響台灣 氣象署示警下周恐有中颱威脅 風雨熱區曝

最近天氣主要受到太平洋高壓影響，所以氣溫偏高，有一些午後雷陣雨。中央氣象署氣象預報中心資深預報員李孟軒表示，今天天氣大致...

將有颱風威脅？ 專家曝它路線類似2013年天兔、「靠近時會又大又強」

兩個熱帶系統持續發展，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，熱帶性低氣壓TD-20應該通過呂...

創零售業之先！「全家」斥資千萬自辦「全家托嬰中心」　員工免註冊費、延托費優惠、連尿布錢都省

根據衛福部統計，全台托嬰中心10年成長近2.5倍，反映育兒照顧需求日益殷切，然百人以上企業自設托兒機構者僅佔1.3%，在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。