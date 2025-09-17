知名主持人透露母親確診失智 房間貼孫子名字防忘記

雲林縣政府今發表失智照護網絡成果，邀請藝人顏永烈現身說法，顏永烈母親去年出現失智症前兆症狀，今年經醫師診斷確診失智症，讓他首次直接面對失智課題，也深刻體會到「照顧者與被照顧者都需要轉念」。

顏永烈的媽媽不久前才確診失智症，他表示，媽媽去年就陸續出現失智症的相關症狀，過去習慣重口味飲食，卻突然轉為清淡，甚至常忘記關瓦斯爐，或在不需外出的時候著裝準備外出，當時因為媽媽說常覺得暈眩，家人僅以為是身體不適，並未意識到是失智症徵兆，直到症狀頻繁，才趕緊帶去就醫。

媽媽確診失智症後，配合服用抗憂鬱及安眠藥物，結果某一日在家人不察情況下，發生重複用藥情況，整整在家昏睡一天，嚇壞大家。

更讓他心疼的是，在母親房間裡發現孫子女的名字被列印貼在牆上，只因媽媽逐漸想不起來孩子們的名字。他坦言，那一刻自己深感不捨，也意識到需要正視失智症。

這次受邀參與雲林縣失智症宣導活動，他藉機向專業醫師請益，學習更多照護知識。他說：「面對失智症沒有那麼困難，最重要的是轉念，要有耐心，才能守護家人。」記者會上發現雲林縣政府做了很多照顧、保護失智者的措施，「好像也在提醒我自己，面對自己媽媽也要做到全面的保護，要更有耐心」。 雲林縣政府今發表失智照護網絡成果，邀請藝人顏永烈現身說法，顏永烈母親去年出現失智症前兆症狀，今年經醫師診斷確診失智症，讓他首次直接面對失智課題。記者陳雅玲／攝影

商品推薦