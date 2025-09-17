iPhone 17週五開賣 德誼：今年換機潮力拚增2成

蘋果（Apple）iPhone 17系列將開賣，德誼公布調查指出，有意願升級至iPhone 17系列的消費者較去年iPhone 16系列高出9%，預期17 Pro與Pro Max將成為銷售主力；總經理黃麗容表示，今年到貨量和去年差不多，預估今年開賣初期，消費者體驗後，換機潮會比去年成長10%到20%。

蘋果（Apple）將於19日在台開賣新iPhone 17系列，全台最大Apple經銷商「德誼數位」即日起開放新機預約，德誼數位今天揭曉消費者購機趨勢調查結果顯示，iPhone 17 Pro及iPhone 17 Pro Max最受青睞，兩者合計有近8成消費者表示有意願入手，顯示消費者整體對於更高規格及效能的偏好。

黃麗容表示，德誼持續提升消費者購機體驗，提供一站式服務，讓消費者在德誼數位就能滿足從電子產品選購、服務方案，甚至到配件的所有需求。

黃麗容表示，iPhone 17系列今年跟去年到貨量差不多，但供不應求狀況要看各類機型，例如iPhone Air的市場接受度，預估今年開賣初期的換機潮有機會比去年成長10%到20%。

根據德誼公布最新消費者購機趨勢調查結果顯示，有意願升級至iPhone 17系列的消費者較去年iPhone 16系列高出9%。本次新機陣容中，iPhone 17 Pro與iPhone 17 Pro Max預期將成為銷售主力，有39%消費者表示有意願購買iPhone 17 Pro；另外則有37%的消費者對iPhone 17 Pro Max感興趣。

德誼指出，有意入手iPhone 17的消費者占18%；至於新主打超薄設計的iPhone Air，則有6%的消費者表達興趣。在顏色選擇上，iPhone 17 Pro的「藏藍色」是人氣首選，iPhone 17以「薰衣草紫」最受青睞，iPhone Air則是「天藍色」最受喜愛。

德誼表示，在容量選擇上，整體而言以256 GB規格最受歡迎，顯示中等容量能夠滿足大多數 iPhone用戶日常需求。

