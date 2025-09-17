台北大藍天 鄭明典：明顯的東風過山沉降帶來晴空

快訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
沉降氣流帶來晴空，也帶來大藍天。圖／取自空氣品質監測網
今天持續高溫炎熱，全台最高溫為新北市五股39.3度，新北市三峽也有38.0度，桃園市蘆竹37.0度，而台北市內湖、社子也分別為36.8度和36.6度。

前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，台北很熱，東方有雲，飄入台北盆地就消散，明顯的東風過山沉降。沉降氣流帶來晴空，也帶來大藍天。

