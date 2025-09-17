台灣發燒 五股39.3度、三峽38度極端高溫

各地高溫炎熱，根據中央氣象署觀測資料，今天最高溫為新北市五股今天下午12時30分出現39.3度高溫，其次是新北市三峽的38.0度、桃園市蘆竹37.0度。

氣象署發布高溫資訊，今天新北市為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。台北市、桃園市、台中市、花蓮縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。新竹縣、彰化縣為黃色燈號。

中央氣象署氣象預報中心資深預報員李孟軒表示，今天溫度和昨天不會差太多，不過迎風面地區高溫會下降一點點、32至33度左右，西半部地區可能還是來到34至36度。今天桃園、大台北地區還是要留意可能有局部37度以上高溫。

