急診候床人數仍破百！ 台大醫院擬增聘醫師與合作醫院「共同執業」

台大醫院急診壅塞已成常態，台大醫院院長余忠仁上任後接受本報專訪，拋出派請院內醫師，進駐合作醫提供醫療照護，盼病人安心轉院，紓解急診壅塞。台大醫院醫務秘書陳彥元今指出，將與北市衛生局、北市聯醫討論，採「共同執業、跨院照護」模式，聘用新進主治醫師提供醫療照護，並研議提供轉院病人交通補貼。

急診壅塞未解，台大醫院今天上午等候住院病人達129人，等候加護病房及推床人數各有一人。院方向119通報滿床。陳彥元說，為紓解壅塞，台大醫院與北市聯醫和平、中興等院區設有綠色通道轉院機制，急診室每天約有一至兩名病人轉院至聯合醫院。然而，也有許多病人基於對台大醫院的信任感，與對醫療品質肯定，不願意接受轉院，余院長因此提出合作執業想法，盼增加病人轉院的意願。

陳彥元表示，余忠仁院長提及醫師跨院執業需有法律依據，為達成跨院合作理念，台大醫院將與台北市衛生局、北市聯醫密切討論，希望在合乎法令規範前提下，讓醫師至合作醫院提供被轉院病人醫療照護，也會尊重北市聯醫想法，達成雙方共同照護目標。

另，國內醫療人力有限，急診業務繁重，人力尤其吃緊，余忠仁近期提出回聘離開醫院醫師，以部分工時方式補足人力的想法。

陳彥元表示，近期台大醫院的健康台灣深耕計畫獲核准，經費雖有所刪減，仍對提升醫療韌性有莫大助益，院方將以相關經費，不論是回聘部分工時醫師、護理師，或是以專案方式聘用新進主治醫師，以協助轉院至北市聯醫病人的醫療照護，「院方時時刻刻都在思考任何可能的醫療方式，協助舒緩急診壅塞、促成分級醫療」。

除對醫學中心黏著度高，病人因為轉院所額外衍生之費用，也可能是阻力之一。陳彥元說，台大醫院提報衛福部的健康台灣深耕計畫中，已編列部分經費支援轉院病人所衍生的額外費用，減輕病人轉院交通負擔，實際作法還在研擬當中。

商品推薦