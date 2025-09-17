東基醫院引進陰道雷射儀器治療 中年婦女漏尿困擾獲改善

衛生福利部國民健康署調查54歲以上女性每4人就有1人受漏尿困擾，台東1名年逾50歲的陳姓婦人，只要大笑、咳嗽，甚至上樓梯走快就會漏尿，讓她困擾不已。日前去醫院接受陰道雷射儀器治療後，明顯改善。東基婦產科主任郭成興醫師表示，這項治療不需打麻藥，幾乎沒有副作用。

郭成興指出，隨著醫療儀器的進步，近年來研發出的陰道雷射，其原理是透過特定的雷射能量汰換老廢組織，激發膠原蛋白的增生與組織重組。這項儀器發展迄今已相當純熟，有助改善漏尿外，對於陰道乾澀、緊實，以及恢復弱酸的環境，減少反覆發炎等亦有很好的效果。

根據衛生福利部國民健康署調查，40至59歲女性中8.3％在咳嗽、大笑、打噴嚏或腹部用力時出現漏尿情形。然而54歲以上女性平均每4人中就有1位受漏尿困擾，65歲以上比例更達三分之一。台東1名年逾50歲的陳姓婦人，就遇上這困擾，讓她不得不求診治療。

陳婦表示，自己生育兩胎都是自然產的，產後就開始會漏尿，如今孩子都已成年，昔日問題依舊在，甚至更為嚴重，只要腹部一用力，雙腿夾緊還是會漏尿。這一年來又因不時咳嗽，漏尿如影隨形，無時無刻在擔心中度過，只能每天護墊不離身，心情也跟著變差。

經醫師建議後，陳婦前往台東基督教醫院接受陰道雷射治療，她說，治療時只感覺到溫熱的探頭在陰道口轉了360度，再一個90度的擴增治療，過程中沒有任何不舒適的感覺，比做子宮頸抹片還輕鬆，回家後就不必再用護墊防護，漏尿問題幾乎消失。

郭成興表示，確實有不少女性朋友產後，或隨著年齡增長，有漏尿問題，以往只能鼓勵產後多做訓練骨盆底肌肉的「凱格爾運動」來改善。臨床上也看到年長者不好意思反應這類問題，年紀漸長，情況越嚴重，出現子宮或膀胱下垂、膀胱膨出等問題，必須透過手術治療改善。

