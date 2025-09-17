快訊

打不倒的電影魂！美國巨星勞勃瑞福與日舞影展

校園「魷魚遊戲」？復興實小制度調整 成績後30%無法直升國中雙語部

來考首張AI證照！免費「Google Gemini教師證書」完整教學 還有2張證書可以領

聽新聞
0:00 / 0:00

東基醫院引進陰道雷射儀器治療 中年婦女漏尿困擾獲改善

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東基督教醫院為女性朋友引進最新陰道雷射儀器，由婦產科主任郭成興（左）、古妃君醫師（右）為有需要的女性朋友進行治療。圖／台東基督教醫院提供
台東基督教醫院為女性朋友引進最新陰道雷射儀器，由婦產科主任郭成興（左）、古妃君醫師（右）為有需要的女性朋友進行治療。圖／台東基督教醫院提供

衛生福利部國民健康署調查54歲以上女性每4人就有1人受漏尿困擾，台東1名年逾50歲的陳姓婦人，只要大笑、咳嗽，甚至上樓梯走快就會漏尿，讓她困擾不已。日前去醫院接受陰道雷射儀器治療後，明顯改善。東基婦產科主任郭成興醫師表示，這項治療不需打麻藥，幾乎沒有副作用。

郭成興指出，隨著醫療儀器的進步，近年來研發出的陰道雷射，其原理是透過特定的雷射能量汰換老廢組織，激發膠原蛋白的增生與組織重組。這項儀器發展迄今已相當純熟，有助改善漏尿外，對於陰道乾澀、緊實，以及恢復弱酸的環境，減少反覆發炎等亦有很好的效果。

根據衛生福利部國民健康署調查，40至59歲女性中8.3％在咳嗽、大笑、打噴嚏或腹部用力時出現漏尿情形。然而54歲以上女性平均每4人中就有1位受漏尿困擾，65歲以上比例更達三分之一。台東1名年逾50歲的陳姓婦人，就遇上這困擾，讓她不得不求診治療。

陳婦表示，自己生育兩胎都是自然產的，產後就開始會漏尿，如今孩子都已成年，昔日問題依舊在，甚至更為嚴重，只要腹部一用力，雙腿夾緊還是會漏尿。這一年來又因不時咳嗽，漏尿如影隨形，無時無刻在擔心中度過，只能每天護墊不離身，心情也跟著變差。

經醫師建議後，陳婦前往台東基督教醫院接受陰道雷射治療，她說，治療時只感覺到溫熱的探頭在陰道口轉了360度，再一個90度的擴增治療，過程中沒有任何不舒適的感覺，比做子宮頸抹片還輕鬆，回家後就不必再用護墊防護，漏尿問題幾乎消失。

郭成興表示，確實有不少女性朋友產後，或隨著年齡增長，有漏尿問題，以往只能鼓勵產後多做訓練骨盆底肌肉的「凱格爾運動」來改善。臨床上也看到年長者不好意思反應這類問題，年紀漸長，情況越嚴重，出現子宮或膀胱下垂、膀胱膨出等問題，必須透過手術治療改善。

咳嗽 台東 醫師

延伸閱讀

加熱菸最快「這時候」上市！國健署首波通過8品項、3載具審核…國外買回同款合法嗎？

培育社工人才 衛福部補助大專院校開學士後課程

膀胱長東西以為癌症 一驗驚覺是「菜花」…醫：恐是1原因染病

加熱菸有條件過審 民眾能從國外帶回？國健署：未核准品項最高罰500萬

相關新聞

急診候床人數仍破百！ 台大醫院擬增聘醫師與合作醫院「共同執業」

台大醫院急診壅塞已成常態，台大醫院院長余忠仁上任後接受本報專訪，拋出派請院內醫師，進駐合作醫提供醫療照護，盼病人安心轉院...

拒外食、不開冷氣…極端節儉累積上千萬養老 6旬男一退休就超後悔

隨著退休後光靠年金已難以支撐生活，越來越多人開始重視自助儲蓄和資產累積。

醫遇女病患狂「拋媚眼」 她無奈訴病狀：別人總以為我在說謊

有時陌生人一個令人不解的動作，或許背後有說不出的苦衷。

雙颱即將生成接力影響台灣 氣象署示警下周恐有中颱威脅 風雨熱區曝

最近天氣主要受到太平洋高壓影響，所以氣溫偏高，有一些午後雷陣雨。中央氣象署氣象預報中心資深預報員李孟軒表示，今天天氣大致...

將有颱風威脅？ 專家曝它路線類似2013年天兔、「靠近時會又大又強」

兩個熱帶系統持續發展，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，熱帶性低氣壓TD-20應該通過呂...

台灣發燒 五股39.3度、三峽38度極端高溫

各地高溫炎熱，根據中央氣象署觀測資料，今天最高溫為新北市五股今天下午12時30分出現39.3度高溫，其次是新北市三峽的3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。