誤解自費篩檢＝騙錢 罕病新生兒自費篩檢率剩75% 台大醫籲納公費
台灣新生兒死亡率高，連20年超過日韓，換算每年約600名新生兒過世，其中100人死於可預防先天性疾病。目前脊髓性肌肉萎縮症（SMA）、龐貝氏症等罕見疾病，尚未納入公費篩檢，須自費檢驗。台大醫院基因醫學部主任簡穎秀說，很多人認為醫院提自費篩檢是「想騙錢」，或怕被商業保險拒保，使近期自費篩檢率嚴重下滑，剩75%。
簡穎秀表示，SMA與龐貝氏症都是致死率極高遺傳疾病，目前技術可在新生兒出生48小時後，透過微量足跟血液，揪出健康隱患，在自費篩檢項目推出初期，民眾自費篩檢比率達95%，近年只剩下75%。25%新生兒沒有接受新生兒篩檢，導致每年有1至2位病童，出生後雖是罕病病人，但沒被測出，直到出生後二、三個月，才被兒科醫師發現，此時已錯過黃金治療時期，療效相當有限。
目前自費家選新生兒篩檢，多數醫院採套組式篩檢，包括SMA、龐貝氏症等共11項目，自費費用約2000元，費用並非難以負擔。簡穎秀指出，家長不願篩檢原因，多認為政府列為公費篩檢項目，經過相關評估，相對可靠，醫院建議的自費項目，常被認為是「推銷、騙錢把戲」，加上商業保險業者，多要求新生兒沒有疾病才可投保，導致家長綜合考量下，不願接受篩檢。
對擔心自費過高家長，病友團體、地方政府多對經濟弱勢者有補助方案，為化解民眾疑慮，簡穎秀建議，國健署應SMA、龐貝氏症等項目，納入公費篩檢項目，衛福部國健署已與金管會達成共識，公費篩檢項目即使篩出陽性、異常，商業保險也不得拒保，且距離國健署上次評估公費新生兒篩檢項目已過多年，隨醫療、檢測技術進展，應盡快完成評估，將這些罕病篩檢納入公費項目。
台灣小兒神經醫學會名譽理事洪焜隆說，新生兒遺傳、罕見疾病，影響病童認知、運動、對話及人際關係等，SMA、龐貝氏症病童若未及時治療，通常兩歲以內就會離世，這些病人頭腦聰明，與常人無異，卻因身體功能不佳，無法過上正常生活，若及時透過新生兒篩檢，發現疾病加以治療，目前已有各項藥物、醫材，可幫助病人正常生長，活出與常人無異的人生。
