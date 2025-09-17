快訊

打不倒的電影魂！美國巨星勞勃瑞福與日舞影展

校園「魷魚遊戲」？復興實小制度調整 成績後30%無法直升國中雙語部

來考首張AI證照！免費「Google Gemini教師證書」完整教學 還有2張證書可以領

聽新聞
0:00 / 0:00

長照3.0明年上路醫療接軌長照 衛福部擬試辦計畫盼出院準備縮短至2天

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部次長呂建德今參與活動表示，目前正針對急性後期整合照護計畫（PAC）著手研擬試辦計畫，參與試辦計劃的醫院當住院患者準備出院時，就能結合後端的長照服務，做到「出院到回家無縫接軌」，若試辦計畫順利，再推行到全國。記者沈能元／攝影
衛福部次長呂建德今參與活動表示，目前正針對急性後期整合照護計畫（PAC）著手研擬試辦計畫，參與試辦計劃的醫院當住院患者準備出院時，就能結合後端的長照服務，做到「出院到回家無縫接軌」，若試辦計畫順利，再推行到全國。記者沈能元／攝影

衛福部長照3.0將於明年元旦起正式上路。衛福部次長呂建德表示，長照3.0主軸為「醫療結合長照」，目前正推動在宅急症照顧等計畫，為做到出院到回家能無縫接軌，正著手研擬試辦「急性後期整合照護計畫（PAC）」，參與試辦計畫者，準備出院期間就能銜接長照，盼讓出院等待期能從4天縮短至2天，試辦若順利將拓展至全國推行。

呂建德今參與「幸福熟齡－2025台日交流論壇」受訪表示，衛福部關注出生及高齡人口兩大數據，據統計，今年7月國內65歲以上長者人數達458萬6718人，占總人數的19.67%，即將步入超高齡社會，並朝向日本的29.27%方向邁進，且目前國人年齡平均為80歲，男性為77歲、女性82歲。面對人口轉型的趨勢，衛福部積極規畫長照3.0相關政策，以醫療銜接長照服務。

衛福部自2007年起推動長照十年計畫，當時長照基金預算編列為49.5億元，2017年再規畫長照2.0計畫，而今年為編列827億元，明年長照3.0上路，編列預算將高達1153億元。

呂建德說，目前長照3.0將推動在宅急症照顧計畫，此為去年7月由健保署推出，並將持續擴大項目。另，積極推動急性後期整合照護計畫，讓患者出院前可以最好出院準備，銜接後續的長照服務。

呂建德說，超高齡社會中，各界關注中風、跌倒出現的粉碎性骨折，過去長照2.0的出院準備等待期已從51天縮減為4天，效果顯著，未來將輔導地區醫院轉型為類似日本的復健醫院，或與社區式職能治療所合作等，讓病人出院前接受評估準備，明年出院準備等待期期望縮短為2天，未來能夠達到負一天的目標，讓民眾在出院後可以平順快速返家。

呂建德表示，以中風患者為例，初期手術後常收治於急性病床，病情穩定後，再轉至普通病房，並接受復健等治療，此時為黃金治療期，時間約為3至6個月，但若病情嚴重，無法恢復子自我照顧功能，就需借助長照服務，並結合物理、職能、語言等治療師訓練，慢慢讓患者恢復生活功能。

舉例來說，一名中風患者由於大腦損傷，無法用右手吃飯，這時治療師就會教導患者及家屬，如何復健患者，使其恢復自我進食的能力。

呂建德說，目前健保中風急性後期照護給付患者住院復健3個月，現在正討論應比照日本，延長至6個月，讓患者病情更加穩定，增加醫院為患者安排出院準備的誘因，若患者還需復健治療，也應結合下轉醫院或長照機構等，而患者返家休養後，常有醫療、長照等需求，目前也正與健保署依實證證據，討論相關項目分別由健保或長照給付。

長照 患者 呂建德

延伸閱讀

江祖平疑遭侵犯「毀滅式爆料」討公道 律師：公布細節恐釀滅證

呂建德嗆北市石崇良緩頰 北市府反問：是否協助澄清、道歉

衛福部次長呂建德為長照布建率嗆台北市 石崇良幫緩頰：肯定地方努力

長照數據爭議 呂建德、北市府再交鋒

相關新聞

急診候床人數仍破百！ 台大醫院擬增聘醫師與合作醫院「共同執業」

台大醫院急診壅塞已成常態，台大醫院院長余忠仁上任後接受本報專訪，拋出派請院內醫師，進駐合作醫提供醫療照護，盼病人安心轉院...

拒外食、不開冷氣…極端節儉累積上千萬養老 6旬男一退休就超後悔

隨著退休後光靠年金已難以支撐生活，越來越多人開始重視自助儲蓄和資產累積。

醫遇女病患狂「拋媚眼」 她無奈訴病狀：別人總以為我在說謊

有時陌生人一個令人不解的動作，或許背後有說不出的苦衷。

雙颱即將生成接力影響台灣 氣象署示警下周恐有中颱威脅 風雨熱區曝

最近天氣主要受到太平洋高壓影響，所以氣溫偏高，有一些午後雷陣雨。中央氣象署氣象預報中心資深預報員李孟軒表示，今天天氣大致...

將有颱風威脅？ 專家曝它路線類似2013年天兔、「靠近時會又大又強」

兩個熱帶系統持續發展，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，熱帶性低氣壓TD-20應該通過呂...

台灣發燒 五股39.3度、三峽38度極端高溫

各地高溫炎熱，根據中央氣象署觀測資料，今天最高溫為新北市五股今天下午12時30分出現39.3度高溫，其次是新北市三峽的3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。