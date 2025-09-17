長照3.0明年上路醫療接軌長照 衛福部擬試辦計畫盼出院準備縮短至2天

衛福部長照3.0將於明年元旦起正式上路。衛福部次長呂建德表示，長照3.0主軸為「醫療結合長照」，目前正推動在宅急症照顧等計畫，為做到出院到回家能無縫接軌，正著手研擬試辦「急性後期整合照護計畫（PAC）」，參與試辦計畫者，準備出院期間就能銜接長照，盼讓出院等待期能從4天縮短至2天，試辦若順利將拓展至全國推行。

呂建德今參與「幸福熟齡－2025台日交流論壇」受訪表示，衛福部關注出生及高齡人口兩大數據，據統計，今年7月國內65歲以上長者人數達458萬6718人，占總人數的19.67%，即將步入超高齡社會，並朝向日本的29.27%方向邁進，且目前國人年齡平均為80歲，男性為77歲、女性82歲。面對人口轉型的趨勢，衛福部積極規畫長照3.0相關政策，以醫療銜接長照服務。

衛福部自2007年起推動長照十年計畫，當時長照基金預算編列為49.5億元，2017年再規畫長照2.0計畫，而今年為編列827億元，明年長照3.0上路，編列預算將高達1153億元。

呂建德說，目前長照3.0將推動在宅急症照顧計畫，此為去年7月由健保署推出，並將持續擴大項目。另，積極推動急性後期整合照護計畫，讓患者出院前可以最好出院準備，銜接後續的長照服務。

呂建德說，超高齡社會中，各界關注中風、跌倒出現的粉碎性骨折，過去長照2.0的出院準備等待期已從51天縮減為4天，效果顯著，未來將輔導地區醫院轉型為類似日本的復健醫院，或與社區式職能治療所合作等，讓病人出院前接受評估準備，明年出院準備等待期期望縮短為2天，未來能夠達到負一天的目標，讓民眾在出院後可以平順快速返家。

呂建德表示，以中風患者為例，初期手術後常收治於急性病床，病情穩定後，再轉至普通病房，並接受復健等治療，此時為黃金治療期，時間約為3至6個月，但若病情嚴重，無法恢復子自我照顧功能，就需借助長照服務，並結合物理、職能、語言等治療師訓練，慢慢讓患者恢復生活功能。

舉例來說，一名中風患者由於大腦損傷，無法用右手吃飯，這時治療師就會教導患者及家屬，如何復健患者，使其恢復自我進食的能力。

呂建德說，目前健保中風急性後期照護給付患者住院復健3個月，現在正討論應比照日本，延長至6個月，讓患者病情更加穩定，增加醫院為患者安排出院準備的誘因，若患者還需復健治療，也應結合下轉醫院或長照機構等，而患者返家休養後，常有醫療、長照等需求，目前也正與健保署依實證證據，討論相關項目分別由健保或長照給付。

