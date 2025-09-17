快訊

首批加熱菸最快10月11日上市 國健署：海外攜入仍違法 最高罰500萬元

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
國健署署長沈靜芬表示，目前旅客攜帶未經核准的加熱菸入境仍屬違法。記者廖靜清／攝影
衛福部今年7月底宣布，有2家業者共14個品項的加熱菸申請案「有條件通過」審查，9月12日再度核定其中1家業者完成上市前文件核定，總計有8品項菸草柱及其3款組合元件（載具）於10月11日生效。國健署長沈靜芬表示，加熱菸上市後，中央與地方會持續合作執行稽查專案，加強實體與網路的監管。

加熱菸首批產品最快將於10月11日起合法販售，民眾熱議，未來能否從海外帶回台灣核准販售的加熱菸回台？沈靜芬強調，海外攜入加熱菸仍要與財政部關務署討論，目前旅客自海外購買任何加熱菸入境，都屬於違法。

沈靜芬說，國健署目前核定的2家業者、14個品項包含組合元件，目前僅在台灣販售，廠商指出，國外並未販售這些品項，換言之，既然國內核准的都是國外沒有販售的產品，自國外購買並攜入的加熱菸，都是違法的。

若未來國外也販售台灣已核准的品項，屆時民眾是否可從國外購入相同品項回台灣，此部分將持續跟財政部溝通，若有相關規定，就會正式公告。她提醒，未經國內核准通過的加熱菸及其組合元件，違者將可處5萬元至500萬元罰鍰。

另外，通過核定函的加熱上市之後，在超商、量販店等通路，陳列的方式跟紙菸相同，須按照「菸害防制法」相關規定。不過，加熱菸的組合元件，依法不得陳列、展示、貼出任何照片宣傳，禁止任何形式的文宣。

除了實體通路，沈靜芬提醒，不能在網路通路販售，中央與地方一直都持續稽查網路通路的販售，一經查到有不合法的廠商，就會進行開罰，並立即下架或是停止解析。目前來說，不管是海外攜入或是網路販售，都是違法行為，民眾應提高警覺，切勿購買來路不明菸品。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

