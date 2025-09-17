快訊

打不倒的電影魂！美國巨星勞勃瑞福與日舞影展

校園「魷魚遊戲」？復興實小制度調整 成績後30%無法直升國中雙語部

來考首張AI證照！免費「Google Gemini教師證書」完整教學 還有2張證書可以領

拒外食、不開冷氣…極端節儉累積上千萬養老 6旬男一退休就超後悔

聯合新聞網／ 綜合報導
一名67歲的退休男性鈴木先生（化名）分享了他的故事，提醒大家光是存錢，人生未必就幸福。示意圖／ingimage
一名67歲的退休男性鈴木先生（化名）分享了他的故事，提醒大家光是存錢，人生未必就幸福。示意圖／ingimage

隨著退休後光靠年金已難以支撐生活，越來越多人開始重視自助儲蓄和資產累積。不過，一名67歲的退休男性鈴木先生（化名）分享了他的故事，提醒大家光是存錢，人生未必就幸福。

根據2016年日本總務省調查，夫妻兩人（丈夫65歲以上、妻子60歲以上）若只靠年金，生活支出每月約虧5.5萬日圓（約台幣1.2萬元），30年合計約需額外儲蓄2000萬日圓（約台幣420萬元）。因此許多人積極投資和存錢因應退休生活。

根據「The Gold Online」報導，鈴木先生退休後，靠夫妻年金每月約24萬日圓（約台幣5萬元）生活。他曾將60歲時拿到的全部退休金投資，五年內從0增至3000萬日圓（約台幣630萬元），加上另外3500萬日圓（約台幣735萬元）的存款，總資產約6500萬日圓（約台幣1365萬元），讓許多人稱羨。

不過鈴木先生坦言，這一切來自於極端的節儉生活。他從高中時期開始打工存錢，工作後獨自住在距公司遠且破舊的公寓，房租每月3萬日圓（約台幣6300元）。自煮以豆芽菜和雞肉為主，午餐帶自製便當，完全不外食。外出交通多以自行車和步行為主，為節省冷暖氣費，幾乎不使用空調，以衣服調節溫度。

與他在職場戀愛結婚的妻子，是他最理解的人。孩子出生後，節儉的程度稍微放寬，但家庭出遊也僅限於附近公園或河川邊野餐。不買房也不買車，旅行都選擇超便宜的套裝行程，家庭帳目一絲不苟，夫妻兩人嚴格記帳，存錢如同使命。

然而，65歲退休後不久，妻子因病離世，讓鈴木先生深感後悔，「應該趁妻子還健康的時候一起去旅行、吃飯。時間無法倒流。只剩錢，到底要怎麼辦呢…」他感慨，錢能帶來保障，但無法買回失去的時間與親情。

妻子 夫妻 結婚 日本 丈夫 退休 年金 退休金

延伸閱讀

醫遇女病患狂「拋媚眼」 她無奈訴病狀：別人總以為我在說謊

台灣明明一夫一妻制 他卻娶4妻生14子！網見真相大讚：真男人

創歷史新高！日本百歲人瑞逼近10萬人 外媒揭7大長壽原因

明明沒味道…他疑惑為何會買日本鹽飯糰？愛好者：可以救命

相關新聞

急診候床人數仍破百！ 台大醫院擬增聘醫師與合作醫院「共同執業」

台大醫院急診壅塞已成常態，台大醫院院長余忠仁上任後接受本報專訪，拋出派請院內醫師，進駐合作醫提供醫療照護，盼病人安心轉院...

拒外食、不開冷氣…極端節儉累積上千萬養老 6旬男一退休就超後悔

隨著退休後光靠年金已難以支撐生活，越來越多人開始重視自助儲蓄和資產累積。

醫遇女病患狂「拋媚眼」 她無奈訴病狀：別人總以為我在說謊

有時陌生人一個令人不解的動作，或許背後有說不出的苦衷。

雙颱即將生成接力影響台灣 氣象署示警下周恐有中颱威脅 風雨熱區曝

最近天氣主要受到太平洋高壓影響，所以氣溫偏高，有一些午後雷陣雨。中央氣象署氣象預報中心資深預報員李孟軒表示，今天天氣大致...

將有颱風威脅？ 專家曝它路線類似2013年天兔、「靠近時會又大又強」

兩個熱帶系統持續發展，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，熱帶性低氣壓TD-20應該通過呂...

台灣發燒 五股39.3度、三峽38度極端高溫

各地高溫炎熱，根據中央氣象署觀測資料，今天最高溫為新北市五股今天下午12時30分出現39.3度高溫，其次是新北市三峽的3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。