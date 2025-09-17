拒外食、不開冷氣…極端節儉累積上千萬養老 6旬男一退休就超後悔
隨著退休後光靠年金已難以支撐生活，越來越多人開始重視自助儲蓄和資產累積。不過，一名67歲的退休男性鈴木先生（化名）分享了他的故事，提醒大家光是存錢，人生未必就幸福。
根據2016年日本總務省調查，夫妻兩人（丈夫65歲以上、妻子60歲以上）若只靠年金，生活支出每月約虧5.5萬日圓（約台幣1.2萬元），30年合計約需額外儲蓄2000萬日圓（約台幣420萬元）。因此許多人積極投資和存錢因應退休生活。
根據「The Gold Online」報導，鈴木先生退休後，靠夫妻年金每月約24萬日圓（約台幣5萬元）生活。他曾將60歲時拿到的全部退休金投資，五年內從0增至3000萬日圓（約台幣630萬元），加上另外3500萬日圓（約台幣735萬元）的存款，總資產約6500萬日圓（約台幣1365萬元），讓許多人稱羨。
不過鈴木先生坦言，這一切來自於極端的節儉生活。他從高中時期開始打工存錢，工作後獨自住在距公司遠且破舊的公寓，房租每月3萬日圓（約台幣6300元）。自煮以豆芽菜和雞肉為主，午餐帶自製便當，完全不外食。外出交通多以自行車和步行為主，為節省冷暖氣費，幾乎不使用空調，以衣服調節溫度。
與他在職場戀愛結婚的妻子，是他最理解的人。孩子出生後，節儉的程度稍微放寬，但家庭出遊也僅限於附近公園或河川邊野餐。不買房也不買車，旅行都選擇超便宜的套裝行程，家庭帳目一絲不苟，夫妻兩人嚴格記帳，存錢如同使命。
然而，65歲退休後不久，妻子因病離世，讓鈴木先生深感後悔，「應該趁妻子還健康的時候一起去旅行、吃飯。時間無法倒流。只剩錢，到底要怎麼辦呢…」他感慨，錢能帶來保障，但無法買回失去的時間與親情。
延伸閱讀
