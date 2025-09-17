深褐色斑點蔓延手部 民眾憂心罹癌 醫：恐是接觸「這類水果」害的
一名26歲的女子，近期發現手部突然快速長斑，呈現部分點狀、部分片狀，且顏色隨著時間逐漸加深，她憂心是皮膚癌變徵兆，趕緊就醫。開業皮膚科醫師趙昭明說，這類案例常在夏季發生，多數是皮膚接觸到柑橘類水果，其汁液中的「漆酚」殘留在皮膚上，經照射陽光後，色素沉澱所造成，約一到三個月人體自然代謝，顏色就會褪去。
趙昭明表示，柑橘類的水果，如檸檬、橘子、柚子等，表皮上會富有油脂，其中就包含「漆酚」，漆酚是一種棕黃色液體，切這類水果時，手若未佩戴手套，多少都會接觸到漆酚，若手部皮膚殘留漆酚，後續又曝曬的陽光下，就會產生色素沉澱。
除了柑橘類的水果以外，像西洋芹、香菜、九層塔等蔬菜，其汁液殘留在人體皮膚上，再加上陽光曝曬，也可能會使皮膚顏色變得暗沉。
趙昭明說，有些水果果皮上的漆酚，也可能是人體過敏原，最常見就是「芒果漆酚」，有些民眾因為接觸芒果，或是吃芒果後，會出現皮膚紅腫、搔癢，甚至起水泡的症狀，臨床上被稱之「芒果皮膚炎」，芒果也常被諷為是「有毒的水果」，事實上是果皮上的漆酚，引起的過敏反應。
如果漆酚僅引起皮膚變得暗沉，不需服藥或塗抹藥物，僅需經過數月自然人體代謝，顏色就會褪去，但期間建議減少照射陽光，也建議可以多擦酸類產品，以及保濕乳液等加強代謝。如果是引起芒果皮膚炎，則需要就醫，投以抗組織胺等，緩解症狀。
趙昭明提醒，因接觸漆酚而引起的皮膚顏色變化，一年四季都可能發生，只因為夏季紫外線強，顏色加深速度較快，他也建議，處理相關食材時，可佩戴手套避免接觸，或接觸後立即清洗皮膚，並減少接觸陽光，就能降低處理水果後，使皮膚變暗沉的風險。
▪️921鬼門關別說「再見」！命理師曝8大禁忌、3生肖運勢黑翻紅
▪️農曆七月半…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言