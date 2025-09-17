深褐色斑點蔓延手部 民眾憂心罹癌 醫：恐是接觸「這類水果」害的

一名26歲的女子，近期發現手部突然快速長斑，呈現部分點狀、部分片狀，且顏色隨著時間逐漸加深，她憂心是皮膚癌變徵兆，趕緊就醫。開業皮膚科醫師趙昭明說，這類案例常在夏季發生，多數是皮膚接觸到柑橘類水果，其汁液中的「漆酚」殘留在皮膚上，經照射陽光後，色素沉澱所造成，約一到三個月人體自然代謝，顏色就會褪去。

趙昭明表示，柑橘類的水果，如檸檬、橘子、柚子等，表皮上會富有油脂，其中就包含「漆酚」，漆酚是一種棕黃色液體，切這類水果時，手若未佩戴手套，多少都會接觸到漆酚，若手部皮膚殘留漆酚，後續又曝曬的陽光下，就會產生色素沉澱。

除了柑橘類的水果以外，像西洋芹、香菜、九層塔等蔬菜，其汁液殘留在人體皮膚上，再加上陽光曝曬，也可能會使皮膚顏色變得暗沉。

趙昭明說，有些水果果皮上的漆酚，也可能是人體過敏原，最常見就是「芒果漆酚」，有些民眾因為接觸芒果，或是吃芒果後，會出現皮膚紅腫、搔癢，甚至起水泡的症狀，臨床上被稱之「芒果皮膚炎」，芒果也常被諷為是「有毒的水果」，事實上是果皮上的漆酚，引起的過敏反應。

如果漆酚僅引起皮膚變得暗沉，不需服藥或塗抹藥物，僅需經過數月自然人體代謝，顏色就會褪去，但期間建議減少照射陽光，也建議可以多擦酸類產品，以及保濕乳液等加強代謝。如果是引起芒果皮膚炎，則需要就醫，投以抗組織胺等，緩解症狀。

趙昭明提醒，因接觸漆酚而引起的皮膚顏色變化，一年四季都可能發生，只因為夏季紫外線強，顏色加深速度較快，他也建議，處理相關食材時，可佩戴手套避免接觸，或接觸後立即清洗皮膚，並減少接觸陽光，就能降低處理水果後，使皮膚變暗沉的風險。

