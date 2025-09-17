快訊

微涼初秋何處去 雪霸觀霧步道小旅行下午5點開放報名

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
「霧在森林裡說故事」大鹿林道健行今年在國慶連假推出。圖／雪霸國家公園管理處提供
「霧在森林裡說故事」大鹿林道健行今年在國慶連假推出。圖／雪霸國家公園管理處提供

雪霸國家公園管理處觀霧山椒魚生態中心今年國慶連假特別規畫「霧在森林裡說故事」國慶觀霧大鹿林道東線減碳健行趣活動，10月10、11日每天一個梯次，每梯次限額25名，邀請熱愛自然觀察與登山健行的朋友參與，活動將於今天下午5點起開放線上預約報名。

雪霸管理處指出，觀霧山椒魚生態中心每年國定假期都會推出不同的系列活動，帶領遊客體驗觀霧四季的多樣風貌，深受各界喜愛。今年國慶連假配合全國登山日安排系列活動，推出「霧在森林裡說故事」國慶觀霧大鹿林道東線減碳健行趣。

雪管處表示，大鹿林道東線是通往大霸尖山的必經路徑之一，生態資源豐富，沿途可賞景、觀察野生動植物，路線平緩，屬於大眾都可輕鬆體驗的休閒型步道。這次健行將從觀霧山椒魚生態中心出發，全程來回約9公里，由專業的國家公園解說員帶領，細細走讀觀霧中海拔森林的自然生態、原住民族文化，還有伐木時代的歷史故事。活動同時融入「無痕山林」理念，鼓勵參加者以共乘、大眾運輸、輕食及自備水壺餐具等方式減少碳足跡。

活動全程免費參加，完成健行並落實低碳旅遊的民眾，可獲專屬設計的實用紀念品1份；報名從9月17日下午5點起，在「雪霸國家公園」臉書粉絲專頁開放報名（請先按讚加入粉絲團，網址：https://www.facebook.com/SHEIPA.NP）。相關資訊可至雪霸國家公園管理處官網http://www.spnp.gov.tw、「雪霸國家公園」FB專頁查詢，或電洽037-276300。

觀霧山椒魚生態中心盛開的高山藤繡球。圖／雪霸國家公園管理處提供
觀霧山椒魚生態中心盛開的高山藤繡球。圖／雪霸國家公園管理處提供
大鹿林道東線遠眺觀霧榛山山脈。圖／雪霸國家公園管理處提供
大鹿林道東線遠眺觀霧榛山山脈。圖／雪霸國家公園管理處提供
「霧在森林裡說故事」參加者在大鹿林道東線觀察自然。圖／雪霸國家公園管理處提供
「霧在森林裡說故事」參加者在大鹿林道東線觀察自然。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪霸國家公園管理處今年國慶連假特別規畫「霧在森林裡說故事」國慶觀霧大鹿林道東線減碳健行趣活動，10月10、11日每天一個梯次，每梯次限額25名。記者胡蓬生／攝影
雪霸國家公園管理處今年國慶連假特別規畫「霧在森林裡說故事」國慶觀霧大鹿林道東線減碳健行趣活動，10月10、11日每天一個梯次，每梯次限額25名。記者胡蓬生／攝影
大鹿林道東線泰雅族祖靈紀念廣場「和解儀式介紹」。圖／雪霸國家公園管理處提供
大鹿林道東線泰雅族祖靈紀念廣場「和解儀式介紹」。圖／雪霸國家公園管理處提供

雪霸 國慶 國家公園

