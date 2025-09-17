75歲翁腳趾傷口難癒趾骨還外露 跨科手術結合高壓氧治療成功長新皮

75歲劉姓老翁因左大腳趾側邊的傷口發黑、趾骨外露，住院治療許久都未能改善，他很擔心傷口無法痊癒並影響生活品質，轉往苗栗市大千綜合醫院求診，經心臟血管外科打通血管與一般外科手術治療，再搭配高壓氧治療，老翁的傷口開始長出新肉、新皮，外露的骨頭也被覆蓋入新生組織內，終於讓他放下忐忑不安的心。

大千綜合醫院一般外科及高壓氧治療中心醫師林澤村表示，當肌肉、神經、血管及骨骼遭受直接破壞，會造成組織缺氧及水腫，且因缺氧導致血液流量增加，會再次釀成水腫壓迫，如此惡性循環的破壞，讓組織缺氧過久而壞死、無法修復。

他表示，老翁有長期的糖尿病病史、下肢遠端觸感冰冷等問題，因此會診心臟外科接受周邊動脈評估，確定為下肢動脈阻塞性疾病。隨即由心臟外科醫師安排下肢動脈氣球擴張術，外科醫師也進行傷口擴創手術，術後安排密集的高壓氧治療。幸好老翁只是單純的缺血性腳趾軟組織壞死，尚未合併膿瘍，還不到需截肢的程度，因此在一連串的跨科合作後順利恢復。

林澤村表示，高壓氧治療可提升微血管擴散的能力，包含提高擴散速率及範圍，且因為處於高壓力環境下，血液中的氧分壓提高，可提供組織細胞足夠的氧氣，阻斷水腫及缺氧的惡性循環，恢復正常的有氧代謝及循環；同時，因為氧分壓提高，可促進纖維母細胞分化成膠原蛋白，促進血管新生，並往較嚴重的傷口區域生長，加速組織癒合；高壓氧治療提供足夠的氧氣，促使白血球能夠有效工作，避免傷口受到細菌感染。

他建議，由於嚴重且範圍較大的傷口，影響層面較廣，因此治療時效性特別重要，高壓氧治療可促進消腫、傷口癒合及降低感染機率，如果能越早接受高壓氧治療，不僅成效越好，後續所造成的傷害也會越少。 林澤村醫師表示，病人經手術及高壓氧治療後，傷口順利恢復。圖／大千綜合醫院提供 林澤村醫師提醒，問題傷口若未及時處理，會導致壞死、無法修復。圖／大千綜合醫院提供

