竹市草地故事節27日登場 舞台演出主題故事屋還有親子手作

一年一度、親子最期待的閱讀盛事「2025新竹市草地故事節－閱讀奇航」將於9月27至28日登場，新竹市文化局今舉行活動記者會，今年以「科技 × 閱讀」為核心主題，攜手台灣原創IP角色「宇宙喵酷樂樂」，規畫舞台演出、主題故事屋、親子手作、移動式廣播錄音車、草地書櫃、任務集章及特色市集等豐富內容，讓城市化身為一座大型圖書館，邀大小朋友一同展開奇幻的閱讀之旅。

代理市長邱臣遠表示，草地故事節自去年首度舉辦以來深受市民喜愛，今年邁入第二屆，更象徵市府對家庭教育的重視與承諾。活動以「閱讀」為核心，打造親子共學共享的平台，讓家長與孩子在歡樂氛圍中一同沉浸書香、激發創意。

文化局指出，今年活動以「閱讀奇航」為主題，將北大公園化身沉浸式星際太空站。主舞台「星際總部」特別規劃「宇宙達人秀」，不僅提供孩子展現才華的舞台，更邀請「海洋家族」哥哥姐姐同樂；另有家長專屬的「閱讀沙龍」、深受小朋友喜愛的「酷樂樂見面會」與「兒童劇演出」，為不同年齡層帶來豐富的互動體驗。

此外，今年活動現場將設置5座「草地書櫃」，並首度與「親子天下」合作推出「數位作家電話亭」，提供上千冊兒童讀物，並結合紙本與聲音，收錄15名童書作家的繪本導讀。孩子只要拿起話筒，就能聆聽作家的聲音，引領進入文字的奇幻世界，展開一場跨越自然與想像的閱讀旅程。

文化局說明，這次活動特別推出的「酷樂樂星際廣播站」，以移動式錄音車引導孩子體驗廣播製作，在專業老師協助下完成錄音並帶回專屬音檔，並將挑選兩位孩子的錄音於親子天下Podcast播出，留下屬於2025草地故事節的珍貴回憶。

主題故事屋「星球故事艙」則設計為A、B雙艙交替推進，由新竹市故事協會、打開繪本館、巫婆劇團、皮皮老師、希希媽咪識童繪、斜角巷故事人、滋滋音樂故事及幫你玩藝術工作室等專業團隊輪番登場，每日帶來8場精彩節目，除了演繹經典繪本，並規劃手語友善場次，讓所有孩子都能享受專屬的閱讀時光。

文化局補充，2025新竹市草地故事節現場設有「太空冒險集章」，親子可依循線索完成挑戰、累積印記，兌換「星際冒險紋身貼紙」、「新竹獨家聯名限定乖乖」、「太空彈彈星球」等限定禮品，並提供野餐墊與桌椅租借，共享閱讀與親子時光。 「2025新竹市草地故事節－閱讀奇航」將於9月27至28日登場，新竹市文化局今舉行活動記者會。記者王駿杰攝影

