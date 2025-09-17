快訊

斑馬線爛20年！他噴「1圖案」抗議 坑洞48小時神速消失

周五上午9時21分收到國家級警報別慌 模擬「規模8.5強震」防災演練

雙颱即將生成接力影響台灣 氣象署示警下周恐有中颱威脅 風雨熱區曝

部桃病安周登場 跨科團隊齊心守護母嬰與兒童健康

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
部桃病安周登場，今年兩大主題為「孕產安全 你我共守」、「兒童安康 醫同守護」兩大重點。圖／衛福部桃園醫院提供
部桃病安周登場，今年兩大主題為「孕產安全 你我共守」、「兒童安康 醫同守護」兩大重點。圖／衛福部桃園醫院提供

衛福部桃園醫院響應世界衛生組織、醫策會推動病人安全周，今天上午以「齊心共守 產兒安康」為主題，在門診大廳舉辦系列活動，包括「孕產安全 你我共守」、「兒童安康 醫同守護」兩大重點，透過園遊會、互動闖關與社群宣導，醫療團隊攜手病友與社區民眾，共同營造正向的病安文化。

部桃邀請婦產科及小兒科病友、住院家屬與第一線醫護人員參與，讓病安理念能夠貼近日常醫療照護，院長楊南屏、副院長鄭明德也到場。楊南屏強調，病人安全是醫院最核心的價值，呼籲醫療人員保持敏感度與責任感，共同守護母嬰與兒童健康；楊南屏也和團隊宣示齊心守護病安的決心。

品管中心主任曾國森表示，病人安全是醫療品質的基石，今年特別聚焦孕產與兒童族群，因為他們需要更全面的守護。透過跨科室合作與多元活動設計，不僅提升醫療團隊對病安的敏感度，也鼓勵民眾共同參與，讓病安不再只是專業領域的議題，而是全民的責任。他強調，醫療照護的本質就是守護生命、守護健康，唯有醫病之間互信合作，才能真正建立正向病安文化。

活動由部桃品質管理中心統籌，結合婦產科、小兒科、護理部、藥劑科、復健醫學部及公關室等團隊設計內容，包含小型園遊會、互動闖關、志工故事分享、快閃活動、臉書打卡留言、社區衛教推廣及線上直播等，鼓勵民眾在不同情境下認識病人安全的重要。

部桃病安周系列活動，透過闖關等遊戲體驗維護病友安全的重要。圖／衛福部桃園醫院提供
部桃病安周系列活動，透過闖關等遊戲體驗維護病友安全的重要。圖／衛福部桃園醫院提供
部桃院長楊南屏在病安周活動強調跨科團隊齊心守護母嬰與兒童健康。圖／衛福部桃園醫院提供
部桃院長楊南屏在病安周活動強調跨科團隊齊心守護母嬰與兒童健康。圖／衛福部桃園醫院提供

團隊 部桃 婦產科

延伸閱讀

獨／承諾做「三到」國民黨主席 鄭麗文明登記參選

Gogoro再獲大股東承諾增資25億 姜家煒真除Gogoro執行長

大股東裁尹衍樑 增資Gogoro 25億

不能搶先色色？Steam新規禁成人向內容推出EA版 紳士遊戲開發者曝難處

相關新聞

雙颱即將生成接力影響台灣 氣象署示警下周恐有中颱威脅 風雨熱區曝

最近天氣主要受到太平洋高壓影響，所以氣溫偏高，有一些午後雷陣雨。中央氣象署氣象預報中心資深預報員李孟軒表示，今天天氣大致...

將有颱風威脅？ 專家曝它路線類似2013年天兔、「靠近時會又大又強」

兩個熱帶系統持續發展，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，熱帶性低氣壓TD-20應該通過呂...

醫遇女病患狂「拋媚眼」 她無奈訴病狀：別人總以為我在說謊

有時陌生人一個令人不解的動作，或許背後有說不出的苦衷。

準「米塔」颱風已登陸呂宋島 準「樺加沙」不排除侵台

雙颱將接力生成，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，準「米塔」颱風已登陸菲律賓呂宋島，「而且是整個撸上去的那種，要等...

周五上午9時21分收到國家級警報別慌 模擬「規模8.5強震」防災演練

中央氣象署配合國家防災日演練活動，將於19日本周五上午9時21分，發布全國性地震及海嘯演練訊息。氣象署表示，透過「趴下、...

1張圖看未來10天颱風侵襲機率 他指米塔明生成、樺加沙周五成颱具威脅

近期將有米塔颱風、樺加沙颱風接力生成。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin H...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。