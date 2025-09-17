部桃病安周登場 跨科團隊齊心守護母嬰與兒童健康

衛福部桃園醫院響應世界衛生組織、醫策會推動病人安全周，今天上午以「齊心共守 產兒安康」為主題，在門診大廳舉辦系列活動，包括「孕產安全 你我共守」、「兒童安康 醫同守護」兩大重點，透過園遊會、互動闖關與社群宣導，醫療團隊攜手病友與社區民眾，共同營造正向的病安文化。

部桃邀請婦產科及小兒科病友、住院家屬與第一線醫護人員參與，讓病安理念能夠貼近日常醫療照護，院長楊南屏、副院長鄭明德也到場。楊南屏強調，病人安全是醫院最核心的價值，呼籲醫療人員保持敏感度與責任感，共同守護母嬰與兒童健康；楊南屏也和團隊宣示齊心守護病安的決心。

品管中心主任曾國森表示，病人安全是醫療品質的基石，今年特別聚焦孕產與兒童族群，因為他們需要更全面的守護。透過跨科室合作與多元活動設計，不僅提升醫療團隊對病安的敏感度，也鼓勵民眾共同參與，讓病安不再只是專業領域的議題，而是全民的責任。他強調，醫療照護的本質就是守護生命、守護健康，唯有醫病之間互信合作，才能真正建立正向病安文化。

活動由部桃品質管理中心統籌，結合婦產科、小兒科、護理部、藥劑科、復健醫學部及公關室等團隊設計內容，包含小型園遊會、互動闖關、志工故事分享、快閃活動、臉書打卡留言、社區衛教推廣及線上直播等，鼓勵民眾在不同情境下認識病人安全的重要。 部桃病安周系列活動，透過闖關等遊戲體驗維護病友安全的重要。圖／衛福部桃園醫院提供 部桃院長楊南屏在病安周活動強調跨科團隊齊心守護母嬰與兒童健康。圖／衛福部桃園醫院提供

