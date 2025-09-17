快訊

準「樺加沙」颱風可能威脅台灣 粉專曝影響路徑關鍵

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
氣象署對於準「樺加沙」颱風最新預測路徑。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
氣象署對於準「樺加沙」颱風最新預測路徑。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

熱帶性低氣壓TD21號今天上午8時生成，有增強為颱風趨勢。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，準「樺加沙」颱風距離還很遠，路徑還會持續修正，北方太平洋高壓勢力強弱是關鍵。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下周二至下周四期間，南部、東部如有重要室外活動，這陣子要多注意颱風動態。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

