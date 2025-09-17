乳癌化療引神經病變 經顱磁刺激助緩解麻痛
乳癌病患在化療後常出現手腳麻木、灼熱等神經不適症狀，醫界稱為「化療誘發性周邊神經病變（CIPN）」。醫師指出，除傳統藥物與電刺激治療外，近年已有病人透過「重複性經顱磁刺激術（rTMS）」獲得顯著改善，特別對於藥物效果不佳者，是一項安全且非侵入性的選項。
台北慈濟醫院復健科主治醫師洪怡珣說明，化療藥物如紫杉醇會造成神經細胞損傷，導致麻痛、灼熱感甚至協調能力受損，影響日常生活與睡眠品質。臨床統計顯示，約三至四成接受神經毒性化療的患者會產生CIPN，部分人即便化療結束多年，仍可能持續出現神經病變症狀。若未及時介入，恐造成永久損傷。
傳統治療以口服止痛、抗癲癇或抗憂鬱藥為主，亦可搭配經皮神經電刺激，但對部分患者而言，成效有限。rTMS利用電磁脈衝穿透頭骨，刺激腦部疼痛調控區域，調節神經活性來減緩異常感。洪怡珣說：「rTMS過去多用於憂鬱症與中風復健，近年在神經痛控制上也被廣泛應用。」
30歲的李小姐半年前罹患乳癌，手術後接受化療期間，出現雙手雙腳麻痛、刺痛感，晚上難以入眠。即使化療結束仍未改善，經檢查確認為CIPN，口服藥物亦無明顯效果，後續接受5天rTMS療程後，疼痛分數從78分降至20分，睡眠品質與活動力顯著提升。
洪怡珣提醒，rTMS為非侵入性治療，不須麻醉，安全性高，但有癲癇病史、心律調節器、金屬植入者不適合使用。治療一次約5至30分鐘，建議持續進行5至10次療程，由專業醫師依個別情況調整部位與頻率。若神經病變症狀嚴重且傳統治療無效，可諮詢專科進行評估，早期介入有助改善生活品質。
