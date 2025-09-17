雙颱即將生成接力影響台灣 氣象署示警下周恐有中颱威脅 風雨熱區曝

最近天氣主要受到太平洋高壓影響，所以氣溫偏高，有一些午後雷陣雨。中央氣象署氣象預報中心資深預報員李孟軒表示，今天天氣大致上比較類似，不過水氣偏多，迎風面東半部、恆春半島可能降雨機率提高，尤其台東、恆春半島降雨機率比較高。

李孟軒表示，明後兩天開始受到南邊熱帶擾動的外圍環流影響，天氣上比較不穩定。下周上半周也可能有另外1個熱帶系統影響，要留意南邊的熱帶擾動的動態。

目前在菲律賓上空的熱帶性低氣壓，昨天下午2時在菲律賓東方近海形成，李孟軒表示，目前位置是已經移動到菲律賓上空，所以它的強度現在是比較受限，還是熱帶性低氣壓的強度。不過，預計它未來移動到巴士海峽、南海的期間，就有機會發展為輕度颱風。

至於在比較遙遠的關島西方海面的熱帶系統，李孟軒表示，今天逐漸整合起來，已於今 天上午8時增強為另外1個熱帶性低氣壓。之後由於它未來的路徑偏西北往偏西的方向，朝台灣的東南部海面或巴士海峽移動，它的強度在它未來移動的路徑上，海氣條件大致上有利於它發展，可能最快明天形成輕度颱風。在接近台灣的過程中，強度可能再進一步增強到中度颱風的等級。

颱風的路徑，李孟軒表示，在菲律賓的熱帶低壓TD20，預計它今晚就有機會進入海面上，逐漸朝偏西邊的方向移動。大致上它未來的路徑偏向台灣西南方外海的地方，往西北方向移動，之後周六左右會登陸廣東沿海。

另外今天上午8時生成的熱帶性低氣壓TD21，目前位置距離台灣比較遠，李孟軒表示，位於台灣東南東方1850公里海面上，預計它未來移動路徑可能比較偏西北、之後偏西的方向移動。目前移動的過程中，可能強度逐漸增強到輕度颱風。

李孟軒表示，可能接近周末時，有機會更加增強。預計它下周一逐漸靠近台灣的東南方海面到巴士海峽，可能在下周二、下周三通過巴士海峽。不過，由於它目前距離台灣遠，不確定性還是比較高，持續注意它的動態。

降雨趨勢，李孟軒表示，今天降雨範圍和昨天相比廣一些，今天主要比較偏向東半部、恆春半島降雨機率提高，主要還是在東南部、恆春半島降雨機率偏高，可能有間歇性雨勢。中午過後留意桃園以南地區可能有午後雷陣雨發展起來，可能在山區會有比較大的雨勢發展。

李孟軒表示，今晚到明天清晨，從南邊上來的水氣增加，迎風面東南部、恆春半島留意雨勢加大，可能有局部大雨發生情形。

未來1周整體降雨主要就是有2個熱帶系統影響。李孟軒表示，明後兩天主要就是在菲律賓上空的熱帶低壓TD20，它的外圍環流影響之下，距離台灣相對接近。主要就是影響在東半部、恆春半島、南部地區，可能有短暫陣雨或雷雨。尤其東南部、恆春半島有大雨或局部豪雨發生。其他地區像是中南部山區也要留意午後雷陣雨會有局部短延時大雨的情況。

周六天氣，李孟軒表示，熱帶低壓或颱風移動方向已經到廣東沿海，所以整體水氣會有減少的趨勢。不過它的外圍水氣影響之下，可能在迎風面東半部、恆春半島還是會有短暫陣雨。西半部則是偏午後雷陣雨，中午過後偏平地可能還是要留意局部大雨發生。

李孟軒表示，周日整體上來說算是兩個熱帶系統中間的空檔。整體風場環流，會是下一個熱帶系統外圍風場偏東北風的關係，所以在迎風面基隆北海岸、大台北山區、宜蘭會有一些短暫陣雨。花東、恆春半島也有些降雨情形。中午過後，可能在偏中南部地區會有午後雷陣雨，不過整體上雨勢相對緩和。

下周一之後，留意下一個可能颱風的影響。李孟軒表示，下周一它在靠近的過程，所以在東半部會開始有降雨現象。影響最明顯的時候，會是在下周二、下周三，東半部、恆春半島、南部會比較有降雨現象。其中在花東、恆春半島可能要留意大雨或豪雨情形。山區、屏東地區、東北部地區可能有局部大雨現象。

李孟軒表示，民眾要留意這個熱帶系統動態，這個熱帶低壓或颱風目前還是比較遠，路徑不確定性比較大，屆時距離台灣遠近也會影響到台灣降雨程度。

高溫提醒，李孟軒表示，今天溫度和昨天不會差太多，不過迎風面地區高溫會下降一點點、32至33度左右，西半部地區可能還是來到34至36度。今天可能在桃園、大台北地區還是要留意可能有局部37度以上高溫。

接下來會是以2個熱帶系統影響為主，李孟軒表示，明天到周六主要是熱帶低壓TD20或颱風外圍環流的影響，降雨方面留意東南部和恆春半島會有大雨或局部豪雨發生，中午過後中南部地區也有局部大雨現象。

李孟軒表示，另外預估明後兩天開始，整體沿海風力有增強情況，南部、桃園以北、宜蘭沿海、澎金馬可能會有8級左右的強陣風，沿海的風浪會增大一些。

李孟軒表示，下周一至下周三，會是颱風跟它的外圍環流影響，注意它未來動態。愈估它主要影響會在花蓮、台東、恆春半島會有豪雨，宜蘭、屏東、其他山區會有局部大雨現象。

TD20目前在呂宋島上空，李孟軒表示，移動路徑上目前預測比較朝台灣西南側外海、偏西北方向移動，距離發布颱風海上警報機率偏低，台灣天氣還是會受到外圍環流影響，降雨偏向明後兩天，尤其東南部和恆春半島影響會比較明顯。

另外的TD21，李孟軒表示，整體範圍還算比較寬廣的情形，目前環流還在整合階段，未來會逐漸增強，半徑上預估會比TD20更大一些。未來移動在海面的距離比較長，有利它未來增強的過程。預估可能到台灣附近的天數還有4、5天左右，預估接近台灣的時候會是中度颱風等級。 今天高溫預測。圖／中央氣象署提供 今天降雨趨勢。圖／中央氣象署提供 降雨趨勢。圖／中央氣象署提供 熱帶低壓TD20和TD21的路徑潛勢預報。圖／中央氣象署提供

