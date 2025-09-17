醫遇女病患狂「拋媚眼」 她無奈訴病狀：別人總以為我在說謊

有時陌生人一個令人不解的動作，或許背後有說不出的苦衷。ICU醫生陳志金分享28年前還是實習醫師時，遇到一位女病患的故事，她總是被認為是在對人眨眼或「拋媚眼」，實際上是一種病狀。

ICU醫生陳志金在臉書粉專分享28年前的故事，他回憶當時還是實習醫生，一名中年婦女住進神經外科病房，準備隔天要手術。

陳志金負責接新病人及問病史完成入院病例，詢問途中女病患右眼一直在眨著，本以為對方在「使眼色」暗示有疾病不想讓家人知道，沒想到婦女看出了他的疑惑，用手指比著還在眨動的右眼並表示，「我就是因為這個住院的」，同時也無奈感嘆，「當我在說實話的時候，別人會以為我在說謊...」。

陳志金這才恍然大悟，原來女病患的眼皮是「不自主」的眨動，她說道，「這個不是妥瑞氏症」，她邊眨著眼睛說，聽到對方說話的語氣及身體語言，陳志金相信她的話並心想，她的右眼一直在「唱反調」一定給她帶來非常多困擾。

女病患的疾病是「半邊顏痙攣」，她補充了英文病名，顯然花了不少時間了解自己的病情，「臉上這一邊的肌肉會出現不自主、規律性的收縮或抽蓄」，她補充，「醫生說，是因為第七對腦神經（顏面神經）受到腦動脈的跳動壓迫所導致」。

陳志金推論，因為動脈的跳動，不斷拍打神經，所以引起肌肉的收縮。接著他好奇，「那要怎麼手術呢？」，女病患則微微的笑，再搭配眨動的眼皮說著「猜猜看？」，他不禁馬上臉紅。

女病患立即看出他的尷尬，於是換了個說法，「你要不要試著推論看看？」陳志金也半開玩笑地回答，或許可以用個什麼東西，把動脈和神經隔開，「叫他們不要那麼親密？」，女病患則表示，「對！就是在它們之間，放一個墊片」。

這手術是「後顱窩顏面神經血管減壓手術」，醫師會從她的耳朵後方開一個小洞，進到腦部用顯微鏡找到那條壓迫神經的血管，然後在血管與神經間，用一種叫「鐵氟龍」的墊片將它們分離。這塊墊片就像機車的「避震器」，讓動脈的「搏動」不會傳到神經上，就能解決這個困擾多年的問題。

女病患也表示，這個類似「拋媚眼」的症狀總是讓她被誤會，造成男同事和陌生人的尷尬、女同事的不悅，甚至影響到她的社交生活及事業，於是才提起勇氣來接受手術。

