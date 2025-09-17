高鐵3大連假疏運再加開班次 周五0時開搶

教師節、中秋節及國慶日3大連假將至，台灣高鐵公司今表示，檢視18天疏運訂位及運能調度情形，決定與於中秋節及國慶日的旅運尖峰時段，再加開8班次列車，周五（19日）凌晨0時開放購票。

高鐵公司表示，針對教師節、中秋節及國慶日3大連假疏運，檢視18天訂位及運能調度情形，決定與於中秋節及國慶日的旅運尖峰時段，再加開8班次列車 (南下5班、北上3班)，再加開的各車次將自周五（19日）凌晨0時起開放購票，

高鐵公司表示，民眾可加利用台灣高鐵「T-EX行動購票」App、網路訂票系統、高鐵合作之便利商店，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機等多樣化的通路，預購疏運期間所需車票，並及早訂位、提前完成取票，以節省寶貴時間。

此外，高鐵公司指出，此次也將首度在超尖峰時段行駛「南港-台中」、停靠沿途各站之區間車，擴大自由座車廂至9節 (1至4車及8至12車)，總計18天提供多達54班次 (南下24班、北上30班) 的9節自由座區間列車，敬請往返台中以北各站旅客多加利用。

