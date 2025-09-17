高鐵中秋及國慶疏運再加開8班次列車 9月19日開放購票
台灣高鐵表示，為因應教師節、中秋節及國慶日三大連假疏運（9月26日至10月13日），經檢視訂位與運能後，決定於中秋及國慶尖峰時段再加開8班次列車（南下5班、北上3班），自9月19日凌晨零時起開放購票。旅客可透過T-EX行動購票App、網路、合作便利商店或車站售票窗口及自動售票機購票，建議及早訂位、提前取票。
台灣高鐵表示，加上原有規劃，18天疏運期將加開244班次（南下120班、北上124班），提供總計3,117班次服務。高鐵也首度在超尖峰時段推出「南港－台中」區間列車，並將自由座擴大至9節車廂，18天共行駛54班（南下24班、北上30班），方便北部旅客往返台中以北各站。
高鐵提醒，連假超尖峰時段包括：假期前一天下午至晚間（9/26、10/3、10/9）、收假日（9/29、10/6、10/12）及中秋、雙十首日上午（10/4、10/10）。建議自由座旅客避開尖峰，並於出發前利用T-EX App或官網查詢「車站人潮資訊」燈號，掌握排隊狀況。
同時，高鐵也呼籲旅客注意行動電源使用安全，勿攜帶或使用變形、發熱的行動電源，並於乘車時保持在視線範圍內，如因使用不當引發火警，須自行負責。
高鐵強調，疏運期間將加派人力引導，提醒旅客先下後上、妥善放置大型行李，勿佔用座位，並呼籲相互禮讓，共同維護搭乘秩序與安全。
▪️921鬼門關別說「再見」！命理師曝8大禁忌、3生肖運勢黑翻紅
▪️農曆七月半…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言