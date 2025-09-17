高鐵中秋及國慶疏運再加開8班次列車 9月19日開放購票

台灣高鐵表示，為因應教師節、中秋節及國慶日三大連假疏運（9月26日至10月13日），經檢視訂位與運能後，決定於中秋及國慶尖峰時段再加開8班次列車（南下5班、北上3班），自9月19日凌晨零時起開放購票。旅客可透過T-EX行動購票App、網路、合作便利商店或車站售票窗口及自動售票機購票，建議及早訂位、提前取票。

台灣高鐵表示，加上原有規劃，18天疏運期將加開244班次（南下120班、北上124班），提供總計3,117班次服務。高鐵也首度在超尖峰時段推出「南港－台中」區間列車，並將自由座擴大至9節車廂，18天共行駛54班（南下24班、北上30班），方便北部旅客往返台中以北各站。

高鐵提醒，連假超尖峰時段包括：假期前一天下午至晚間（9/26、10/3、10/9）、收假日（9/29、10/6、10/12）及中秋、雙十首日上午（10/4、10/10）。建議自由座旅客避開尖峰，並於出發前利用T-EX App或官網查詢「車站人潮資訊」燈號，掌握排隊狀況。

同時，高鐵也呼籲旅客注意行動電源使用安全，勿攜帶或使用變形、發熱的行動電源，並於乘車時保持在視線範圍內，如因使用不當引發火警，須自行負責。

高鐵強調，疏運期間將加派人力引導，提醒旅客先下後上、妥善放置大型行李，勿佔用座位，並呼籲相互禮讓，共同維護搭乘秩序與安全。

