雙颱米塔、樺加沙可能同時生成？ 預期它環流寬大且強度較強

雙颱即將形成。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，關島附近的熱帶擾動90W，已於今天上午增強為熱帶低壓TD21，預計24小時內有機會成為颱風，可能會是第18號颱風樺加沙。目前已知下周二至下周三會逐漸接近台灣東南海域，由於預計它的環流、風場會較為寬大且強度較強，有安排活動須特別留意。

另外，「觀氣象看天氣」表示，昨天在菲律賓東方近海形成的熱帶低壓TD20，已於今天清晨登陸菲律賓，預計出海後，將逐漸增強成為今年第17號颱風米塔。預計明天、周五最接近台灣，花東及南部可能會出現降雨，北部及恆春半島可能出現7級強陣風，且西南海域風浪也會增大，要稍微留意。

「觀氣象看天氣」表示，準米塔及準樺加沙到底誰是誰還不一定，就看誰發展較好，若同時命名，TD20就是第17號颱風米塔、TD21為第18號颱風樺加沙。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

