雙颱米塔、樺加沙可能同時生成？ 預期它環流寬大且強度較強
雙颱即將形成。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，關島附近的熱帶擾動90W，已於今天上午增強為熱帶低壓TD21，預計24小時內有機會成為颱風，可能會是第18號颱風樺加沙。目前已知下周二至下周三會逐漸接近台灣東南海域，由於預計它的環流、風場會較為寬大且強度較強，有安排活動須特別留意。
另外，「觀氣象看天氣」表示，昨天在菲律賓東方近海形成的熱帶低壓TD20，已於今天清晨登陸菲律賓，預計出海後，將逐漸增強成為今年第17號颱風米塔。預計明天、周五最接近台灣，花東及南部可能會出現降雨，北部及恆春半島可能出現7級強陣風，且西南海域風浪也會增大，要稍微留意。
「觀氣象看天氣」表示，準米塔及準樺加沙到底誰是誰還不一定，就看誰發展較好，若同時命名，TD20就是第17號颱風米塔、TD21為第18號颱風樺加沙。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
農曆七月特輯
▪️921鬼門關別說「再見」！命理師曝8大禁忌、3生肖運勢黑翻紅
▪️農曆七月半…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言