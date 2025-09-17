聽新聞
將有颱風威脅？ 專家曝它路線類似2013年天兔、「靠近時會又大又強」
兩個熱帶系統持續發展，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，熱帶性低氣壓TD-20應該通過呂宋島後，就會發展為颱風。東邊的90W也急起直追中，雲圖外觀已經有熱帶性低氣壓的感覺。
路徑的預報變化不大，吳聖宇表示，TD-20還是往廣東去，「在家門口外掠過」，對台灣仍是外圍環流水氣增多的影響。
至於90W，吳聖宇表示，目前預報仍是通過巴士海峽西進的機會大，靠近台灣的時間有往前提早半天左右，可能下周二白天就最近接台灣，路線上有點類似2013年的天兔颱風，「預報資料仍顯示，靠近台灣時，會是一個又大又強的系統」，因此颱風中心會不會更接近陸地就很值得觀察。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
