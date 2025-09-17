快訊

斑馬線爛20年！他噴「1圖案」抗議 坑洞48小時神速消失

周五上午9時21分收到國家級警報別慌 模擬「規模8.5強震」防災演練

雙颱即將生成接力影響台灣 氣象署示警下周恐有中颱威脅 風雨熱區曝

聽新聞
0:00 / 0:00

將有颱風威脅？ 專家曝它路線類似2013年天兔、「靠近時會又大又強」

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
TD-20和90W的路徑潛勢預報。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專
TD-20和90W的路徑潛勢預報。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專

兩個熱帶系統持續發展，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，熱帶性低氣壓TD-20應該通過呂宋島後，就會發展為颱風。東邊的90W也急起直追中，雲圖外觀已經有熱帶性低氣壓的感覺。

路徑的預報變化不大，吳聖宇表示，TD-20還是往廣東去，「在家門口外掠過」，對台灣仍是外圍環流水氣增多的影響。

至於90W，吳聖宇表示，目前預報仍是通過巴士海峽西進的機會大，靠近台灣的時間有往前提早半天左右，可能下周二白天就最近接台灣，路線上有點類似2013年的天兔颱風，「預報資料仍顯示，靠近台灣時，會是一個又大又強的系統」，因此颱風中心會不會更接近陸地就很值得觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

颱風

延伸閱讀

準颱風「米塔」明起增風雨 準「樺加沙」將中颱以上估這時最靠近台灣

新一輪「颱風窩」建立中 吳聖宇：周末有機會生成熱低或颱風

下周起颱風窩活躍 入秋首波東北季風何時來又有新變數

又要有颱風了？吳聖宇：周末南海東部可能生成熱低或颱風

相關新聞

雙颱即將生成接力影響台灣 氣象署示警下周恐有中颱威脅 風雨熱區曝

最近天氣主要受到太平洋高壓影響，所以氣溫偏高，有一些午後雷陣雨。中央氣象署氣象預報中心資深預報員李孟軒表示，今天天氣大致...

將有颱風威脅？ 專家曝它路線類似2013年天兔、「靠近時會又大又強」

兩個熱帶系統持續發展，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，熱帶性低氣壓TD-20應該通過呂...

醫遇女病患狂「拋媚眼」 她無奈訴病狀：別人總以為我在說謊

有時陌生人一個令人不解的動作，或許背後有說不出的苦衷。

準「米塔」颱風已登陸呂宋島 準「樺加沙」不排除侵台

雙颱將接力生成，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，準「米塔」颱風已登陸菲律賓呂宋島，「而且是整個撸上去的那種，要等...

周五上午9時21分收到國家級警報別慌 模擬「規模8.5強震」防災演練

中央氣象署配合國家防災日演練活動，將於19日本周五上午9時21分，發布全國性地震及海嘯演練訊息。氣象署表示，透過「趴下、...

1張圖看未來10天颱風侵襲機率 他指米塔明生成、樺加沙周五成颱具威脅

近期將有米塔颱風、樺加沙颱風接力生成。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin H...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。