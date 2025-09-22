格蘭冠30年極限量上市　The Glasshouse Collection最終章登場

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

180 年釀酒傳承的蘇格蘭單一麥芽威士忌品牌「格蘭冠 The Glen Grant」，正式推出全新 30 年單一麥芽威士忌，作為《The Glasshouse Collection》系列的最終篇章，全台限量60瓶。這款酒液承載時間的淬鍊與釀酒師的匠心，不僅是收藏家夢寐以求的稀世佳釀，也象徵品牌進入全新市場階段。自 2025 年 8 月起，格蘭冠將由希威仕台灣分公司代理，成為 Campari Group 在台灣的重要推手。

格蘭冠推出全新 30 年單一麥芽威士忌，全台限量60瓶。 圖／希威仕提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

三十年的珍稀奢釀，時光譜寫的風味篇章

格蘭冠30年靜靜熟成於品牌最古老的石砌酒窖中。首席釀酒師 Dennis Malcolm 爵士（OBE）親手挑選最優質的美國波本桶與西班牙 Oloroso 雪莉桶，透過長時間的熟陳與非冷凝過濾工藝，讓酒體更顯厚實飽滿。

當酒液甦醒，香氣層層綻放：前段散發杏桃與蜂蜜的清甜，中段交織果乾與蜜糖的溫潤，尾韻則以絲滑花果芬芳縈繞口腔，帶來深邃悠長的餘韻。這份細膩優雅的風格，完美體現了格蘭冠對「時間、自然與藝術」的極致追求。

值得一提的是，這款30年酒液不僅出自傳奇釀酒師 Dennis Malcolm 之手，更由繼任的首席釀酒師 Greig Stables 共同參與，象徵品牌「傳承與創新」的世代交接。

格蘭冠首席釀酒師 Greig Stables。 圖／希威仕提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

從石砌酒窖到花園酒廠：格蘭冠的傳奇

格蘭冠創立於斯貝賽（Speyside）小鎮羅思斯（Rothes），是當地第一家合法註冊的蒸餾廠，也是蘇格蘭首間採用電力設備的威士忌酒廠。自 1872 年起，繼承人「少校」設計的纖細高聳蒸餾器與水冷淨化器，確立了品牌獨有的細緻花果香風格。

180 餘年來，格蘭冠始終堅持全程在酒廠內完成自大麥研磨、發酵、蒸餾、熟成到裝瓶的一貫工藝，確保每一滴酒液臻於完美。這份對工藝的堅持，讓品牌從 21 年的清新果香、25 年的成熟熱帶果韻，一路發展至 30 年的深邃圓融，皆成為單一麥芽威士忌市場的經典之作。

格蘭冠珍稀系列《The Glasshouse Collection》分別以21年、25年和30年呈現花園裡的晨曦、晚霞及月夜。 圖／希威仕提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

The Glasshouse Collection：蘇格蘭最美花園酒廠的靈感

格蘭冠素有「蘇格蘭最美花園酒廠」的美譽。1886 年，酒廠建造維多利亞風格的玻璃屋溫室花園，成為品牌最重要的靈感來源，並以溫室花園的一天為靈感，衍生出 《The Glass-house Collection》系列，分別透過21年、25年和30年呈現花園裡的晨曦、晚霞及月夜。

佔地 23 英畝的花園中，栽種著來自喜馬拉雅山的珍稀花卉，象徵格蘭冠酒液如藝術品般的珍貴。該系列以最純淨的水源與優質蘇格蘭大麥釀製，每一瓶酒都展現了花果芬芳與純淨高雅的口感，成為品牌核心基調。而30年作為壓軸登場的最終篇章，更加深了系列在品牌歷史中的里程碑地位。

格蘭冠30年是《The Glasshouse Collection》壓軸登場的最終篇章。 圖／希威仕提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

精品威士忌市場新篇章：希威仕攜手CAMPARI

台灣烈酒市場近年快速成長，年產值已達數百億元。隨著世代交替與消費者品味的進化，威士忌的需求日益多元，年輕族群特別偏好探索獨特及多元的酒款。

2025 年 8 月 15 日，格蘭冠正式由 英商希威仕股份有限公司台灣分公司（CVH Spirits） 接手代理，成為 Campari Group 在台的重要戰略夥伴。除格蘭冠外，CVH 旗下亦代理經典 Campari 與 Aperol 等品牌，將持續擴大在台烈酒市場的影響力。

CVH 長期深耕台灣威士忌市場，旗下代理品牌包括仕高利達、布納哈本、托本莫瑞、汀士頓與里爵等。如今格蘭冠的加入，不僅豐富了產品版圖，也為消費者帶來更多元的選擇，呼應世代對威士忌多元體驗的高度期待。

由左至右：希威仕行銷總監Teresa Fan、希威仕亞太區董事總經理Rambo Chang、CAMPARI_ 亞洲區客戶及市場行銷總監Kyle Ju、格蘭冠首席釀酒師Greig Stables。 圖／希威仕提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

格蘭冠30年單一麥芽威士忌，不僅是一款承載時間與工藝的稀世珍釀，更是《The Glass-house Collection》系列的華麗收官。它見證了釀酒師的匠心、花園酒廠的靈感，以及品牌對時間的敬畏。隨著 CAMPARI 與 CVH 的合作展開，格蘭冠將以更強大的姿態持續深耕台灣市場，將這段來自蘇格蘭的時光樂章，分享給更多懂得珍藏與品味的人。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

商品推薦