準「米塔」颱風已登陸呂宋島 準「樺加沙」不排除侵台
雙颱將接力生成，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，準「米塔」颱風已登陸菲律賓呂宋島，「而且是整個撸上去的那種，要等它出海脫離陸地後，才有機會成颱了」。在它後方的90Ｗ逐漸發展中，已增強為熱帶性低氣壓，周六左右成為颱風，如果菲律賓的99Ｗ如期成為米塔，90Ｗ就會叫做「樺加沙」。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，第18號颱風「樺加沙」即將形成，目前位於關島西方海域，將沿著高壓邊緣移動，是否侵襲台灣尚有變數。但以這個大氣環流配置，從台灣附近通過的機率很高，而且會是一個又大又強的颱風。下周如有安排活動，務必多留意颱風消息。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
