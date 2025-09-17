快訊

繼光香香雞買1送1、三商「檸檬炸雞3塊100」！還有韓粉玫瑰拉麵上桌

勞勃瑞福最後身影曝光！過世前半年驚喜客串「暌違6年演出成絕響」

MLB／左打右打都開轟！水手羅利破左右開弓紀錄 雙響砲追平隊史

聽新聞
0:00 / 0:00

雙颱將接力生成 它對台極具威脅 路徑「還有南北調整空間」

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天水氣增多，東南部至恆春半島雲量偏多並將持續有短暫陣雨機會，南部雲量也偏多並有零星或局部短暫陣雨，午後時段降雨可能會比較明顯。本報資料照片
今天水氣增多，東南部至恆春半島雲量偏多並將持續有短暫陣雨機會，南部雲量也偏多並有零星或局部短暫陣雨，午後時段降雨可能會比較明顯。本報資料照片

過去幾天在台灣附近的太平洋高壓勢力，天氣風險公司天氣分析師歐宗學表示，今天將會開始減弱東退，南方大低壓帶會順勢北抬帶來水氣增多，東南部至恆春半島雲量偏多並將持續有短暫陣雨機會，南部雲量也偏多並有零星或局部短暫陣雨，午後時段降雨可能會比較明顯。

中北部地區相對仍是較穩定的天氣，歐宗學表示，山區午後仍有雷陣雨機會，但愈往北走發生機率愈低、氣溫也會愈高，今天在台北盆地到桃園一帶仍會有36度或以上高溫，且預估天氣仍以晴到多雲為主，紫外線依然相當強烈，戶外活動還是要注意預防中暑。

至於颱風消息，歐宗學表示，昨天生成的熱帶性低氣壓目前在菲律賓呂宋島，將繼續往西北方向移動，預估明天就會來到南海地區，並將持續往西北轉偏西朝中國大陸華南一帶移動，過程中有機會發展成為今年第17號颱風米塔，預估對台灣帶來直接影響的機會較低，但外圍環流雲系在周四到周五會帶來較多水氣，東半部地區都有短暫陣雨機會，尤其東南部至恆春半島雨勢較大、降雨範圍廣、時間也較長，要注意累積雨量。

歐宗學表示，西半部地區雲量也會增多，中南部有局部短暫陣雨或雷雨機會，北部仍以午後雷陣雨為主，影響範圍及雨量也會較最近幾天增多，好消息是氣溫感受相對比較不會那麼炎熱。

周六颱風已遠離，歐宗學表示，但台灣仍在低壓帶的南風環境中，水氣多且不穩定，東半部地區降雨減少，不過午後各地仍然會有旺盛雷陣雨影響機會。

周日以後的天氣，就要看目前在關島附近發展的另外一個低壓系統了。歐宗學表示，預期關島附近的低壓，在未來幾天也會發展增強，同樣也有成颱機會。如果17號颱風米塔順利生成，這個系統就會是第18號颱風「樺加沙」。

歐宗學表示，由於海氣環境適合，可能發展為一個強度高且風場廣大的颱風，預報路徑以西行通過巴士海峽機會最高，不過現階段預報仍有較大不確定性，實際走向還有南北調整的空間，但或多或少都會為台灣帶來影響。預估周日迎風面東北部就會開始有局部短暫陣雨，背風面的中南部仍以午後雷陣雨為主。

歐宗學說，下周一、下周二是這個未來可能生成的颱風最接近台灣的時間，東半部至恆春半島地區、西半部山區都要注意可能有大量降雨發生，西部沿海平地則是有強風發生機會。

由於現在低壓仍在初始發展階段，歐宗學表示，各地的風雨影響程度在後續的預報中仍有變化空間，持續追蹤最新的天氣預報資訊，尤其是在這個時間要前往花東至恆春半島地區的話，可能有較高風險受颱風影響。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

颱風

延伸閱讀

1張圖看未來10天颱風侵襲機率 他指米塔明生成、樺加沙周五成颱具威脅

不當最帥本部長！李俊昊新劇「挑染黑金髮」扛住叛逆造型 痞帥感狂飆化身富二代拯救破產商社

準颱風「米塔」明天至周五最接近 準「樺加沙」下周外圍環流影響台灣

準颱風「米塔」明起增風雨 準「樺加沙」將中颱以上估這時最靠近台灣

相關新聞

將有颱風威脅？ 專家曝它路線類似2013年天兔、「靠近時會又大又強」

兩個熱帶系統持續發展，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，熱帶性低氣壓TD-20應該通過呂...

準「米塔」颱風已登陸呂宋島 準「樺加沙」不排除侵台

雙颱將接力生成，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，準「米塔」颱風已登陸菲律賓呂宋島，「而且是整個撸上去的那種，要等...

周五上午9時21分收到國家級警報別慌 模擬「規模8.5強震」防災演練

中央氣象署配合國家防災日演練活動，將於19日本周五上午9時21分，發布全國性地震及海嘯演練訊息。氣象署表示，透過「趴下、...

1張圖看未來10天颱風侵襲機率 他指米塔明生成、樺加沙周五成颱具威脅

近期將有米塔颱風、樺加沙颱風接力生成。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin H...

準颱風「米塔」明天至周五最接近 準「樺加沙」下周外圍環流影響台灣

今天水氣增多，環境為偏東風，中央氣象署表示，迎風面的東半部地區及屏東地區不定時有局部短暫陣雨，台東及屏東有局部較大雨勢發...

巧虎「道歉3步驟」吸7萬讚 網友笑翻：高級酸很嗆

近來媽媽餵、雪坊優格等知名品牌，因在社群平台不當言論遭抵制，引起討論。巧虎官方Threads帳號「benesse_tw」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。