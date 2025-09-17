熱帶低壓上午8時生成 若成颱將強度高且風場廣大 這2天最接近台灣

在菲律賓東方海面的熱帶系統，今天上午8時增強為熱帶性低氣壓，有發展為輕度颱風的趨勢。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，成颱機率已高達90%。最新歐洲模式下周一20時模擬圖則顯示，熱帶系統即將進入巴士海峽，繼續向西進行；最新美國模式模擬已調整得與歐洲模式相近；由於其強度強，對台的威脅不可小覷。但終究是1周左右的電腦模擬，仍有科學上的不確定性，應持續觀察。

天氣風險公司天氣分析師歐宗學表示，由於海氣環境適合，可能發展為一個強度高且風場廣大的颱風，預報路徑以西行通過巴士海峽機會最高。

不過現階段預報仍有較大不確定性，歐宗學表示，實際走向還有南北調整的空間，但或多或少都會為台灣帶來影響。

歐宗學說，下周一、下周二是這個未來可能生成的颱風最接近台灣的時間，東半部至恆春半島地區、西半部山區都要注意可能有大量降雨發生，西部沿海平地則是有強風發生機會。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

