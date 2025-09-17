周五上午9時21分收到國家級警報別慌 模擬「規模8.5強震」防災演練

中央氣象署配合國家防災日演練活動，將於19日本周五上午9時21分，發布全國性地震及海嘯演練訊息。氣象署表示，透過「趴下、掩護、穩住」3避難步驟，幫助學生及幼兒熟悉在地震發生時，如何進行自我保護及抗震保命的能力。

氣象署表示，此次演練的模擬地震情境，設定於114年9月19日上午9時21分，在台灣東部海域（琉球海溝）發生芮氏規模8.5的地震，最大震度達6強，震源深度為10.0公里，此地震進而引發海嘯威脅情境。

演練時，氣象署將透過災防告警細胞廣播服務（Cell Broadcast Service, CBS），將防災資訊藉由手機即時發送給民眾，以確保大眾熟悉告警訊息及後續避難演練。

此次演練，氣象署表示，旨在協助民眾提升臨災的應變能力，並確保地震與海嘯防災機制的有效性，加強災防告警及緊急警報訊息的實際運作，同時鼓勵全民參與防災工作，進一步提升國家整體防災韌性。

今年防災日演練以「巨震求生、強韌整備」為主題，氣象署表示，透過模擬震災情境和宣導活動，讓民眾熟悉地震發生時的正確應變步驟，強化自救與互救能力。同時，也協助各級政府單位與民間團體落實防災整備，共同打造更堅韌的防災體系。

氣象署表示，每年國家防災日的演練，不僅是對防災應變機制的一次全面檢驗，也是提升全民防災意識的重要契機，希望透過歷次演練，讓全體國民更深入了解防災準備的重要性，進一步強化國家應對災害之韌性。氣象署呼籲所有民眾積極參與演練，確保在面對自然災害時能夠充分準備並從容因應。 今年國家防災日演練災防告警細胞廣播具體訊息內容。圖／中央氣象署提供

商品推薦