1張圖看未來10天颱風侵襲機率 他指米塔明生成、樺加沙周五成颱具威脅
近期將有米塔颱風、樺加沙颱風接力生成。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，熱帶性低氣壓TD20明天發展為米塔颱風的機率高，預估其朝廣東及港澳一帶的方向移動。要特別關心明天至周五在菲律賓東方外海，有另一熱帶系統發展的趨勢，預估周五有發展為樺加沙颱風的機率。
賈新興表示，下周一晚起至下周二，有受颱風環流影響的機率，花東及高屏山區並有較大雨勢發生的機率。下周一晚上至下周四，花東有明顯降雨發生的機率。
天氣趨勢，他表示，明天，花東及屏東有局部陣雨，其中台東及屏東有局部較大雨勢發生的機率，午後新竹以南有局部短暫陣雨。周五，鵝鑾鼻一帶有短暫陣雨，午後各地有局部短暫陣雨。周六，彰化以南沿海有零星短暫雨，午後西半部有局部短暫陣雨，宜花東亦有零星短暫雨。周日，午後台南以南有局部短暫陣雨。
賈新興表示，下周一，北海岸至宜蘭有局部短暫雨，午後桃園以北及宜花有局部短暫雨。下周一晚起至下周二，有受颱風外圍環流影響的機率，其中桃園以北、宜花東及各地山區有陣雨，台南以南亦有局部短暫陣雨， 花東及高屏山區並有較大雨勢發生的機率。
下周三，宜花東及高屏仍有陣雨，午後苗栗以南亦有局部短暫陣雨。下周四，花東及雲林以南仍有局部陣雨，午後桃園以南有局部短暫陣雨。下周五，花東及屏東有局部短暫陣雨，午後竹苗以南有零星短暫陣雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
