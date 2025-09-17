1張圖看未來10天颱風侵襲機率 他指米塔明生成、樺加沙周五成颱具威脅

快訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
未來10天颱風侵襲機率圖。圖／取自賈新興臉書
近期將有米塔颱風、樺加沙颱風接力生成。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，熱帶性低氣壓TD20明天發展為米塔颱風的機率高，預估其朝廣東及港澳一帶的方向移動。要特別關心明天至周五在菲律賓東方外海，有另一熱帶系統發展的趨勢，預估周五有發展為樺加沙颱風的機率。

賈新興表示，下周一晚起至下周二，有受颱風環流影響的機率，花東及高屏山區並有較大雨勢發生的機率。下周一晚上至下周四，花東有明顯降雨發生的機率。

天氣趨勢，他表示，明天，花東及屏東有局部陣雨，其中台東及屏東有局部較大雨勢發生的機率，午後新竹以南有局部短暫陣雨。周五，鵝鑾鼻一帶有短暫陣雨，午後各地有局部短暫陣雨。周六，彰化以南沿海有零星短暫雨，午後西半部有局部短暫陣雨，宜花東亦有零星短暫雨。周日，午後台南以南有局部短暫陣雨。

賈新興表示，下周一，北海岸至宜蘭有局部短暫雨，午後桃園以北及宜花有局部短暫雨。下周一晚起至下周二，有受颱風外圍環流影響的機率，其中桃園以北、宜花東及各地山區有陣雨，台南以南亦有局部短暫陣雨， 花東及高屏山區並有較大雨勢發生的機率。

下周三，宜花東及高屏仍有陣雨，午後苗栗以南亦有局部短暫陣雨。下周四，花東及雲林以南仍有局部陣雨，午後桃園以南有局部短暫陣雨。下周五，花東及屏東有局部短暫陣雨，午後竹苗以南有零星短暫陣雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

熱帶低壓TD20路徑潛勢預報。圖／取自賈新興臉書
將有颱風威脅？ 專家曝它路線類似2013年天兔、「靠近時會又大又強」

兩個熱帶系統持續發展，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，熱帶性低氣壓TD-20應該通過呂...

準「米塔」颱風已登陸呂宋島 準「樺加沙」不排除侵台

雙颱將接力生成，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，準「米塔」颱風已登陸菲律賓呂宋島，「而且是整個撸上去的那種，要等...

周五上午9時21分收到國家級警報別慌 模擬「規模8.5強震」防災演練

中央氣象署配合國家防災日演練活動，將於19日本周五上午9時21分，發布全國性地震及海嘯演練訊息。氣象署表示，透過「趴下、...

準颱風「米塔」明天至周五最接近 準「樺加沙」下周外圍環流影響台灣

今天水氣增多，環境為偏東風，中央氣象署表示，迎風面的東半部地區及屏東地區不定時有局部短暫陣雨，台東及屏東有局部較大雨勢發...

巧虎「道歉3步驟」吸7萬讚 網友笑翻：高級酸很嗆

近來媽媽餵、雪坊優格等知名品牌，因在社群平台不當言論遭抵制，引起討論。巧虎官方Threads帳號「benesse_tw」...

