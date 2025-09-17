快訊

巧虎「道歉3步驟」吸7萬讚 網友笑翻：高級酸很嗆

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
近來媽媽餵、雪坊優格等知名品牌，因在社群平台不當言論遭抵制，引起討論。巧虎官方Threads帳號「benesse_tw」昨天發表「道歉3步驟」圖卡，內容指「做錯事我會勇敢道歉」，「一、拿出誠意」、「二、90度彎腰說對不起」、「三、反省」，吸引超過7萬人按讚。網友表示，「雪坊需要一套巧虎教材」、「從小我就說巧虎很嗆，都沒人相信我」。

「媽媽餵」掀配方奶成分大戰；雪坊則是切割網紅「四叉貓」後在臉書以「優小編」發文「網軍都走光了嗎？」，再度遭炎上。

巧虎在Threads以「好禮貌養成系列」關鍵字標籤，發表「道歉3步驟」圖卡，以可愛圖片搭配簡潔文字，由於適逢屢有知名品牌的公關風暴，引人聯想，逗笑網友。

網友表示，「謝謝巧虎為台灣人民做了一個良好的示範」、「謝謝巧虎老師」、「巧虎是不是在偷臭」、「巧虎都懂的，但有些人就是不懂」、「巧虎有當網紅的潛力」、「要聽巧虎的話」、「我覺得現在的大人也需要看巧虎」、「從沒想過巧虎能夠成為高級酸的一天」。

