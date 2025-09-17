準颱風「米塔」明天至周五最接近 準「樺加沙」下周外圍環流影響台灣
今天水氣增多，環境為偏東風，中央氣象署表示，迎風面的東半部地區及屏東地區不定時有局部短暫陣雨，台東及屏東有局部較大雨勢發生的機率，其他地區多雲。中午過後桃園以南地區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。山區降雨機率相對較高，夜晚至清晨西半部地區亦有零星短暫陣雨。
溫度方面，今天東半部高溫約29至31度，西半部高溫32至36度，其中在大台北及桃園有局部36度左右或以上高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強，戶外活動注意防曬並多補充水分避免熱傷害。澎湖多雲時晴，氣溫27至29度；金門多雲時晴，氣溫27至31度；馬祖晴時多雲，氣溫27至29度。
明天至周六熱帶性低氣壓或米塔颱風外圍環流影響，各地天氣不穩定，易有短延時強降雨。明天至周五熱帶系統最接近台灣，東南部地區及恆春半島有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，南部、東北部及東部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，中南部地區並有局部大雨發生的機率。周五中部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。
周六南部、東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，中部地區有零星短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，各地山區並有局部大雨發生的機率。
周日低氣壓遠離，環境水氣稍減，迎風面的東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。
下周一至下周二另1熱帶性低氣壓或樺加沙颱風外圍環流影響；下周一桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；下周二南部、東部及東南部地區及恆春半島有短暫陣雨或雷雨，北部、東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。
下周三至下周五環境水氣仍多，東半部及南部地區有局部短暫陣雨，其他地區大多為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。
9月21日晚起基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海及恆春半島有長浪發生的機率。氣象署說，南海至菲律賓東方海面為大低壓帶的環境，有利熱帶系統發展，氣象署將持續密切觀察熱帶系統發展動態及低壓帶伴隨的水氣影響台灣附近天氣的程度。
