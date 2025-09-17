快訊

相對論／致照顧者的故事 林靜芸：眾人回響喚醒林芳郁

雙颱接力！「米塔」明生成、「樺加沙」成颱機率達90% 對台具威脅

準颱風「米塔」明起增風雨 準「樺加沙」將中颱以上估這時最靠近台灣

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
熱帶性低氣壓TD-20有機會成為今年第17號颱風米塔，明天至周五經過巴士海峽、台灣西南方海面後，繼續往大陸廣東海面前進。在關島北方海面的熱帶擾動90W，預估可能晚一步成為今年第18號颱風樺加沙。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專
熱帶性低氣壓TD-20有機會成為今年第17號颱風米塔，明天至周五經過巴士海峽、台灣西南方海面後，繼續往大陸廣東海面前進。在關島北方海面的熱帶擾動90W，預估可能晚一步成為今年第18號颱風樺加沙。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專

季風低壓槽的發展變化快，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，昨天整個活躍起來，而且預估未來7至10天內將有2個系統會經過台灣附近，或影響台灣天氣。

第一個系統，為昨天下午在菲律賓東方海面出現的熱帶性低氣壓TD-20，吳聖宇表示，未來有增強為輕度颱風趨勢，有機會先一步成為今年第17號颱風米塔。預估TD-20明天至周五經過巴士海峽、台灣西南方海面後，繼續往大陸廣東海面前進，周六逐漸遠離台灣附近，對台灣造成直接威脅的機會較低。

雖然TD-20應該不會直接威脅台灣，但是吳聖宇表示，其外圍環流仍將會造成台灣附近水氣增多，明天起到周六東半部、恆春半島有短暫陣雨或雷雨，花蓮、台東、恆春半島等地有局部大雨甚至豪雨發生機會，西半部午後也將有局部大雷雨。台灣南北兩端將有較強陣風出現的可能性。

第二個系統為目前在關島北方海面的熱帶擾動90W，吳聖宇表示，未來也將逐漸增強，預估可能晚一步成為今年第18號颱風樺加沙。預報資料都認為它發展的程度相當大，可能達到中度颱風或以上等級，環流範圍也會很寬廣。

吳聖宇表示，預估90W將在下周一往台灣東南方海面到巴士海峽靠近，下周二、下周三經過恆春以南海面後，繼續往廣東方向移動，下周四遠離台灣附近區域。下周二晚間到下周三上午之間將會最靠近台灣，未來暴風圈是否影響陸地，以及颱風中心接近台灣陸地的程度變數還很大，仍有待觀察。

以預報的資料來看，未來90W靠近台灣的過程中，北方雖然有西風槽東移，但是位置都偏北，冷空氣不足，因此西風槽南伸的幅度都很淺，難以撼動周末之後太平洋高壓重新增強的趨勢，也不太有辦法去牽動到90W。甚至有可能因為北方西風高壓脊跟太平洋高壓的相位疊加作用，讓高壓更偏強勢，在90W接近並通過台灣附近的時候角度偏西的機會似乎較高。不過，系集預報顯示在來到台灣附近時路徑仍較為發散，因此未來這幾天實際的變化還要再觀察。

至於今天的天氣，吳聖宇表示，台灣附近仍為較強偏東風，東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，中南部午後有局部熱對流雷雨，山區及近山區平地降雨機會較大，北部地區出現午後雷雨機會較低。大台北到西北部地區有背風沉降高溫發生機會，高溫可到36-38度或以上。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

颱風 大雷雨

延伸閱讀

新一輪「颱風窩」建立中 吳聖宇：周末有機會生成熱低或颱風

下周起颱風窩活躍 入秋首波東北季風何時來又有新變數

又要有颱風了？吳聖宇：周末南海東部可能生成熱低或颱風

2熱帶擾動恐發展 吳聖宇：周三去日本要注意 周末台灣天氣不穩定

相關新聞

無照駕駛累犯罰款將無上限 車主一律連帶受罰

無照駕駛致死人數遠高於酒駕致死人數，立法院八月審查通過初審加重罰鍰，交通部昨公布修法細節，初犯機車重罰一點八萬至三點六萬...

米塔颱風明生成 吳德榮：「樺加沙」成颱機率達90% 對台威脅不可小覷

水氣增多，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天至周六大低壓環流外...

準颱風「米塔」明天至周五最接近 準「樺加沙」下周外圍環流影響台灣

今天水氣增多，環境為偏東風，中央氣象署表示，迎風面的東半部地區及屏東地區不定時有局部短暫陣雨，台東及屏東有局部較大雨勢發...

兒少肥胖恐長不高 成年罹癌風險增

小時候胖，長大還是胖，且可能是令人憂心的「矮胖」，兒科醫師表示，門診經常收治身高差強人意、總是坐在教室第一、二排的孩子，...

健康主題館／運動前後怎麼吃 增肌、減脂不一樣

隨著健康意識抬頭，透過重訓養出肌肉、減掉脂肪的觀念愈來愈普及。增肌減脂不是僅靠運動就可以辦到，仍要補充適當的營養，才能達...

快對獎！大樂透頭獎一注獨得 獎落台北市內湖區

今晚開出的大樂透頭獎1億元在台北市內湖區江南街69號的金穩嬴投注站開出，由一人獨得。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。