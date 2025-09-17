米塔颱風明生成 吳德榮：「樺加沙」成颱機率達90% 對台威脅不可小覷

水氣增多，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天至周六大低壓環流外圍的水氣逐日漸增，東半部及恆春半島轉有局部降雨；午後山區有局部短暫陣雨或雷雨，今天南部平地有受影響的機率，明天至周六則有向北擴大的趨勢，有大雷雨發生的機率。

溫度方面，他說，今、明北台灣仍有38度左右的極端高溫，周五起各地高溫微幅下降、仍偏熱。北部24至38度、中部26至36度、南部24至35度、東部23至36度。

周日水氣略減，吳德榮表示，各地晴朗炎熱，午後山區有局部短暫陣雨或雷雨。

吳德榮表示，下周一熱帶系統外圍接近，大台北及宜花轉有雨，雖無冷空氣，高溫仍因雨而微降，其他各地仍偏熱。下周二熱帶系統通過巴士海峽，天氣的劇烈程度與其相對遠近有關，仍有不確定性。

至於颱風消息，吳德榮表示，氣象署路徑潛勢預測圖顯示，熱帶低壓今天將掠過呂宋島北部，明天進入台灣西南方海面，發展為輕颱「米塔」，並逐漸轉向偏西，其外圍的水氣，加大明天至周六的降雨潛勢。

吳德榮表示，歐洲系集模式模擬末期的熱帶擾動，則在菲律賓東方海面發展，其成颱「樺加沙」機率已高達90%。最新歐洲模式下周一20時模擬圖則顯示，熱帶系統即將進入巴士海峽，繼續向西進行；最新美國模式模擬已調整得與歐洲模式相近；由於其強度強，對台的威脅不可小覷。但終究是1周左右的電腦模擬，仍有科學上的不確定性，應持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。 氣象署路徑潛勢預測圖（左圖）顯示，熱帶低壓今天將掠過呂宋島北部，明天進入台灣西南方海面，發展為輕颱米塔，並逐漸轉向偏西。歐洲模式下周一20時模擬圖（右圖）顯示，另1熱帶系統即將進入巴士海峽，繼續向西進行。圖／取自「洩天機教室」專欄

