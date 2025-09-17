快訊

相對論／致照顧者的故事 林靜芸：眾人回響喚醒林芳郁

雙颱接力！「米塔」明生成、「樺加沙」成颱機率達90% 對台具威脅

聽新聞
0:00 / 0:00

米塔颱風明生成 吳德榮：「樺加沙」成颱機率達90% 對台威脅不可小覷

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今、明北台灣仍有38度左右的極端高溫，周五起各地高溫微幅下降、仍偏熱。本報資料照片
今、明北台灣仍有38度左右的極端高溫，周五起各地高溫微幅下降、仍偏熱。本報資料照片

水氣增多，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天至周六大低壓環流外圍的水氣逐日漸增，東半部及恆春半島轉有局部降雨；午後山區有局部短暫陣雨或雷雨，今天南部平地有受影響的機率，明天至周六則有向北擴大的趨勢，有大雷雨發生的機率。

溫度方面，他說，今、明北台灣仍有38度左右的極端高溫，周五起各地高溫微幅下降、仍偏熱。北部24至38度、中部26至36度、南部24至35度、東部23至36度。

周日水氣略減，吳德榮表示，各地晴朗炎熱，午後山區有局部短暫陣雨或雷雨。

吳德榮表示，下周一熱帶系統外圍接近，大台北及宜花轉有雨，雖無冷空氣，高溫仍因雨而微降，其他各地仍偏熱。下周二熱帶系統通過巴士海峽，天氣的劇烈程度與其相對遠近有關，仍有不確定性。

至於颱風消息，吳德榮表示，氣象署路徑潛勢預測圖顯示，熱帶低壓今天將掠過呂宋島北部，明天進入台灣西南方海面，發展為輕颱「米塔」，並逐漸轉向偏西，其外圍的水氣，加大明天至周六的降雨潛勢。

吳德榮表示，歐洲系集模式模擬末期的熱帶擾動，則在菲律賓東方海面發展，其成颱「樺加沙」機率已高達90%。最新歐洲模式下周一20時模擬圖則顯示，熱帶系統即將進入巴士海峽，繼續向西進行；最新美國模式模擬已調整得與歐洲模式相近；由於其強度強，對台的威脅不可小覷。但終究是1周左右的電腦模擬，仍有科學上的不確定性，應持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

氣象署路徑潛勢預測圖（左圖）顯示，熱帶低壓今天將掠過呂宋島北部，明天進入台灣西南方海面，發展為輕颱米塔，並逐漸轉向偏西。歐洲模式下周一20時模擬圖（右圖）顯示，另1熱帶系統即將進入巴士海峽，繼續向西進行。圖／取自「洩天機教室」專欄
氣象署路徑潛勢預測圖（左圖）顯示，熱帶低壓今天將掠過呂宋島北部，明天進入台灣西南方海面，發展為輕颱米塔，並逐漸轉向偏西。歐洲模式下周一20時模擬圖（右圖）顯示，另1熱帶系統即將進入巴士海峽，繼續向西進行。圖／取自「洩天機教室」專欄

高溫 吳德榮 大雷雨

延伸閱讀

可能有颱風！ 美國預測朝台灣前進 吳德榮：應持續觀察

2熱帶擾動恐發展 吳德榮：一個成颱機率提高到5成

又有熱帶擾動恐發展 吳德榮揭成颱機率、對台影響

大氣不穩定白天偏熱 吳德榮：午後慎防大雷雨

相關新聞

無照駕駛累犯罰款將無上限 車主一律連帶受罰

無照駕駛致死人數遠高於酒駕致死人數，立法院八月審查通過初審加重罰鍰，交通部昨公布修法細節，初犯機車重罰一點八萬至三點六萬...

米塔颱風明生成 吳德榮：「樺加沙」成颱機率達90% 對台威脅不可小覷

水氣增多，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天至周六大低壓環流外...

準颱風「米塔」明天至周五最接近 準「樺加沙」下周外圍環流影響台灣

今天水氣增多，環境為偏東風，中央氣象署表示，迎風面的東半部地區及屏東地區不定時有局部短暫陣雨，台東及屏東有局部較大雨勢發...

兒少肥胖恐長不高 成年罹癌風險增

小時候胖，長大還是胖，且可能是令人憂心的「矮胖」，兒科醫師表示，門診經常收治身高差強人意、總是坐在教室第一、二排的孩子，...

健康主題館／運動前後怎麼吃 增肌、減脂不一樣

隨著健康意識抬頭，透過重訓養出肌肉、減掉脂肪的觀念愈來愈普及。增肌減脂不是僅靠運動就可以辦到，仍要補充適當的營養，才能達...

快對獎！大樂透頭獎一注獨得 獎落台北市內湖區

今晚開出的大樂透頭獎1億元在台北市內湖區江南街69號的金穩嬴投注站開出，由一人獨得。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。