颱風活躍時期即將回來 準「米塔」對台影響曝 準「樺加沙」大方向確定

熱帶性低氣壓TD20號，今天凌晨2時在馬尼拉東北方200公里之處（鵝鑾鼻南方660公里之處），以每小時19公里速度，向北北西轉西北進行。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，菲律賓的雷達有掃到準「米塔」颱風有點厲害的結構。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，根據歐洲模式的低壓路徑預測系集圖，「圖中路線滿天飛，一片複雜的樣子」，反應了颱風活躍的時期即將回來，今年颱風季的下半場，算是開打了。

目前海面上有兩個準颱風，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，西側的準「米塔」颱風，各模式小成員的看法正在收斂，代表變數降低中，預計周末前擦過台灣西南海面，往港澳前進。東部、南部有風雨，但不會有直接影響。

而需要觀察的重點，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，很明顯就是東邊的準「樺加沙」颱風，雖然受太平洋高氣壓強勢導引，往西走向「台灣至巴士海峽」的大方向算是確定，但這個誤差區間仍大，具體路線需要等周末颱風逐漸成形後才會明朗，到時候再評估實際影響比較準確。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，準「樺加沙」的強度預測點其實都頗具規模，未來範圍也預計很大，所以即便最後是巴士海峽閃過，未來7-10天東半部的壞天氣很難避免，有任何活動可以先預作準備。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。 菲律賓的雷達掃到準「米塔」颱風結構。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

