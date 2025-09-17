聽新聞
健康你我他／綠手指練腦力 辨花草練記性

聯合報／ 文／林靜瑜（屏東鹽埔）
每日健走一小時，有助減緩失智或知能減退。圖／林靜瑜提供
每日健走一小時，有助減緩失智或知能減退。圖／林靜瑜提供

出門後，先生問我「有鎖門嗎？」瞬間強迫症上身，非得拉門把再次確認。日前外出運動，抬頭見滿天烏雲，便返家拿傘，離開時忘了拔鑰匙，被他逮個正著。

先前，我總笑他未老先衰、記性全無，實在是斑斑可考、有憑有據，不容他巧言狡辯。看他時常找東西，不是鑰匙就是手機，還有一時疏忽，口袋裡的衛生紙沒掏出來，被洗衣機洗成雪花片片的慘劇，更是三不五時上演。

健忘如他，卻對於我的無心之失，記得一清二楚，而且緊抓不放，我們兩個年近花甲的老夫妻，時不時為了誰的頭腦好而「鬥嘴鼓」，粗心疏忽引發的小凸槌，雖為平淡生活注入趣味活水，卻也不由得暗自擔心。

健康到老，是每個人的心願，除了體魄強健外，更需頭腦清晰。持之以恆透過改變「思考方式」、「行為」及「日常習慣」，就可鍛鍊大腦。例如：運球、跳雙人舞、學習新事物、維持好聽力、增加咀嚼次數、攝取動物性蛋白質等，都能使大腦更年輕。

原本就喜歡蒔花弄草的我，因老化加劇，大腦神經連結變弱，以致臉孔和人名總難配對、話到嘴邊卻說不出來，真教人苦惱，想到利用辨認花草來鍛鍊記憶力。此外，還有閱讀和寫作、每日健走一小時。多走路有助減緩失智或知能減退，好處多多，可說是最簡單有效、省錢又輕鬆。

鑰匙 老化 健走 強迫症

