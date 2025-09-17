下背痛多拉傷 針灸復健緩解痠痛

現代人久坐工作、滑手機，常出現下背痛。中醫師徐瑋憶表示，門診收治不少下背痛患者，多為20至40歲的青壯年族群，病因多是工作壓力和坐姿不良所致，經運用針灸緩解痠痛。

若長期治療仍無法改善症狀，恐是腫瘤引起的下背疼痛。

徐瑋憶說，引發下背痛原因，大多是肌肉拉傷所致，也可能是軟組織急慢性傷害，如背部肌肉、韌帶、肌腱拉傷或扭傷。找不出原因的下背痛，則常是工作等壓力導致精神緊繃、身體氣血運行不順引起，患者會感到緊張、害怕、焦慮或抑鬱，自律神經失調，局部肌肉不正常收縮而造成疼痛。透過針灸、調適心情、做伸展運動，可以緩解不適。

女性易因子宮肌瘤導致下背痠痛，又稱漿膜下肌瘤，生長方向是往外向骨盆腔突出，因骨盆腔空間較大，肌瘤生長空間較不受限制，所以臨床症狀不明顯，腫瘤要長到較大時，才會有壓迫症狀，常合併下背腰痠背痛、頻尿、殘尿感。徐瑋憶說，此種下背痛在月經前與月經來時會變嚴重，患者若要處理肌瘤壓迫導致的氣滯血瘀，針灸與中藥可以減輕肌瘤導致身體氣血循環不暢的壓迫感。

如果針灸、中藥都無法緩解的下背痛，就可能是腫瘤引起的下背痛，較為罕見，可能是脊椎骨的原發性腫瘤，或身體其他部位的腫瘤如攝護腺癌、肺癌、乳癌轉移。徐瑋憶指出，此種下背痛可以很輕微，也可以很疼痛，如果下背痛伴隨食欲差、全身倦怠、體重下降等症狀，就要考慮是否為脊椎腫瘤或癌症轉移，這時就要以外科手術作為第一優先考量，或中西醫整合療法抑制癌細胞的轉移與惡化。

