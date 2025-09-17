聽新聞
0:00 / 0:00

廣角鏡／國慶焰火試放 南投夜空璀璨

聯合報／ 記者賴香珊
記者黃仲裕／攝影
記者黃仲裕／攝影

國慶焰火首度在南投，昨晚試放，檢測布彈與落焰狀況，180秒施放逾1000顆焰火彈直上百米天際，璀璨照亮夜空，吸引大批民眾觀看。國慶當天的焰火秀演出長達40分鐘，將結合潮流音樂元素，預計施放超過3萬發焰火彈，縣府規畫南投會展中心前後廣場、綠美橋下高灘地、情人橋下高灘地、鄰近華陽路1046巷高灘地等4處觀賞區，以及易經大學、旺來產業園區2處高處觀賞點，歡迎國人到南投遊玩賞焰火。

延伸閱讀

南投試放國慶焰火 照明昏暗、民眾摔落堤防斷牙

影／南投國慶焰火今晚試放 千發焰火點亮夜空

影／攝影愛好者推薦 半山夢工廠是觀賞南投國慶焰火最佳私房點

鴻海教育基金會偏鄉國中扎根計畫 帶孩子探索AI、機器人

相關新聞

快對獎！大樂透頭獎一注獨得 獎落台北市內湖區

今晚開出的大樂透頭獎1億元在台北市內湖區江南街69號的金穩嬴投注站開出，由一人獨得。

外科葵花寶典 三總協力翻譯完成「華盛頓外科學手冊」中文版

三軍總醫院外科部歷時一年多，成功翻譯國際知名外科參考書「華盛頓外科學手冊」第九版中文版，全書共45個章節，由65位外科部...

提升下轉率 台大急診醫擬進駐聯醫

台大急診壅塞已成常態，大廳兩側常見急診留觀病人推床，台大醫院院長余忠仁接受本報專訪時指出，為提高病人轉院意願，該院於創院...

廣角鏡／國慶焰火試放 南投夜空璀璨

國慶焰火首度在南投，昨晚試放，檢測布彈與落焰狀況，180秒施放逾1000顆焰火彈直上百米天際，璀璨照亮夜空，吸引大批民眾...

走訪清邁美學 體驗泰北瑜伽

泰北清邁被聯合國教科組織認定為「工藝與民間藝術之都」。有行旅「清邁 微風中的美麗與藝術」從清邁建築、工藝、自然與風土出發...

健康你我他／綠手指練腦力 辨花草練記性

出門後，先生問我「有鎖門嗎？」瞬間強迫症上身，非得拉門把再次確認。日前外出運動，抬頭見滿天烏雲，便返家拿傘，離開時忘了拔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。