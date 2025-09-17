兒少肥胖恐長不高 成年罹癌風險增

小時候胖，長大還是胖，且可能是令人憂心的「矮胖」，兒科醫師表示，門診經常收治身高差強人意、總是坐在教室第一、二排的孩子，檢查發現，這些長不高的學童骨齡均明顯超前，主因就是肥胖，如果未能及時治療，成年後身材幾乎都是五短肥胖。

林口長庚醫院兒童內分泌暨遺傳科助理教授邱巧凡表示，肥胖孩子看似高人一等，但10歲後，生長速度逐漸遲緩，身高與其他同學差距愈來愈大。一項德國研究證實，身體質量指數BMI每增加一單位，生長高峰將提早0.6至0.7歲，身體愈胖，更容易錯過正常的成長高峰。

兒童肥胖，除了可能長不高，引發社交障礙、自信心不足等問題，還容易引發高膽固醇、頸部黑色棘皮症、脂肪肝。長大後，成為三高慢性病、不孕症、月經混亂、多囊性卵巢症候群、無精症等高風險族群，且乳癌、大腸直腸癌、胰臟癌等風險大增。

邱巧凡提醒，家長應該妥善控制孩子體重，並記錄孩子的成長紀錄，若發現生長曲線過低，BMI超過第85百分位，4歲後每年身高成長少於4公分，或出現性早熟徵兆（如女童8歲前發育乳房、10歲前初經來潮；男童9歲前睪丸變大），務必及早就醫並對症治療。

「後天環境為長高的關鍵」，台灣精準兒童健康協會理事長蘇本華說，許多小朋友都有挑食、晚睡、運動不足等三大壞習慣，偏食、愛吃零食將造成營養失衡，或因沉迷3C產品而晚睡、睡不好，如又運動量不足，無法有效刺激生長板，增進骨骼強健，長期下來，引發肥胖，就可能長不高。

如何讓孩子高人一等？蘇本華建議，讓孩子多攝取蛋白質、鈣質、維生素D及鋅、鐵等，幫助骨骼與肌肉發育。生長激素分泌高峰期為晚間10點至12點，孩子應盡早入睡。再者，每周至少150分鐘中等強度運動，以刺激生長板。盡量減輕孩子身心壓力，避免壓力抑制生長激素分泌。

9月20日為「國際兒童成長意識日」，台灣兒童精準健康協會、台灣諾和諾德共同推出「青春特攻隊任務筆記」，這本工具書提供正確體重管理、運動、飲食、睡眠等衛教訊息，而著名插畫家「貓小姐」畫出充滿童趣的可愛貓咪，陪著學童一起健康成長。

