無照駕駛累犯罰款將無上限 車主一律連帶受罰

無照駕駛致死人數遠高於酒駕致死人數，立法院八月審查通過初審加重罰鍰，交通部昨公布修法細節，初犯機車重罰一點八萬至三點六萬，汽車三點六萬至六萬，累犯計算時間從五年延至十年，第二次以最高額開罰，第三次以前次罰鍰金額再加罰一點二萬，且罰款無上限，待立法院三讀通過、總統公告後實施。

無照駕駛案件逐年增加，統計二○二二到二○二四年，汽車無照駕駛違規件數從六萬七千多件增至七萬八千多件，前年因無照駕駛致死人數達七六三人，遠高於酒駕致死數二五三人，立院交通委員會今年八月通過初審，加重汽機車無照駕駛罰鍰以達嚇阻效果。

交通部昨天公布無照駕駛修法細節，交通部政務次長陳彥伯表示，二○二三年六月底已針對無照駕駛修法加重處罰，修法後前後一年舉發件數少九點八％、死亡減少十六％、受傷減少十二點五％。

但去年無照駕駛仍有廿八萬五千多件，遠高於酒駕的四萬八千多件，另外，危險駕駛也有八萬多件。為加強無照駕駛防制，交通部擬定相關修訂草案，待立法院三讀通過、總統公告後實施。

交通部公共運輸及監理司長胡迪琦說，目前無照駕駛不分汽機車可罰六千到二點四萬元，法規修正後，未來機車擬罰一點八萬到三點六萬，汽車罰三點六萬到六萬元，累犯累計期限從五年延長至十年，十年若有二次違規，第二次以最高金額開罰，第三次以上，每次按前次開罰金額再加罰一點二萬元，大型車加罰二點四萬元。

他舉例說明，機車無照駕駛第一次罰一點八萬元，第二次三點六萬元，第三次再加罰一點二萬元，共罰四點八萬元，第四次則罰四點八萬元再加一點二萬元；汽車無照首次罰三點六萬元，第二次六萬元，第三次六萬加罰一點二萬共七點二萬元，第四次則是七點二萬加一點二萬，共罰八點四萬元，累犯部分罰鍰無上限。

若無照駕駛致人重傷或死亡，現行規定是四年內不得考領駕照，修法後致人受傷吊扣駕照二到四年，若致人重傷或死亡則吊銷駕照且不得再考領駕照。

修法後，不論駕駛與車主是否同一人，一律連帶處罰車主，初犯扣牌三個月、十年內二次扣牌六個月、十年內三次以上扣牌一年，扣牌不以車主與駕駛同一人為限。車輛部分，可當場移置保管汽機車並扣繳牌照，十年內累犯致人重傷或死亡得沒入車輛。

陳彥伯提醒，車主在借車時，要留意駕駛人是否有駕照。公路局每個月會將未滿十八歲無照駕駛交通違規案件清冊，提供給教育部及地方政府輔導。

