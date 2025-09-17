聽新聞
提升下轉率 台大急診醫擬進駐聯醫

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
台大醫院院長余忠仁指出，近期將啟動試辦計畫，派台大急診醫師至合作的市立聯合醫院，幫助病人增加轉院意願。記者林伯東／攝影
台大醫院院長余忠仁指出，近期將啟動試辦計畫，派台大急診醫師至合作的市立聯合醫院，幫助病人增加轉院意願。記者林伯東／攝影

台大急診壅塞已成常態，大廳兩側常見急診留觀病人推床，台大醫院院長余忠仁接受本報專訪時指出，為提高病人轉院意願，該院於創院一三○年以來，首次派請急診內科系醫師進駐合作醫院急診，希望此創新措施，讓醫學中心急診壅塞困境得到紓解。

余忠仁擔任副院長時，推動「星月計畫」，鼓勵門診病人轉院至周遭醫院、診所，成效顯著。在計畫執行之前，台大醫院每月門診轉出病人不超過百人次，住院病人更是低於廿人次轉院。但計畫實施一年，門診每月轉出一四○○人次，住院轉出近二百人次目標。

近期台大醫院提出「健康台灣深耕計畫」，通過衛福部審核，擴大「星月計畫」適用範圍，希望更多輕症急診患者順利轉院，紓解急診壅塞。

余忠仁表示，至台大急診就醫的患者幾乎都知道急診壅塞，光是等床可能等上好幾天，但仍信賴選擇台大，「為讓病人安心，需透過制度讓他們相信自己會被好好照顧。」

台大醫院分析該院暫留急診等待住院者，多為內科病人，因此推出試辦計畫，讓院內至少三位急診內科系醫師長期駐診台北市聯醫和平、中興等院區急診部門，讓患者瞭解即使轉出台大醫院，也能獲得醫學中心等級的醫療服務。

余忠仁坦言，為達此目標，必須克服法規、制度困境，偏鄉地區醫師跨院支援行之多年，但都會區急診醫師彼此支援，幾無前例，希望能夠拋磚引玉，或能紓解醫學中心急診壅塞現象。

這套以病人心境為出發點的理念，源自余忠仁外科醫師父親的教導，他表示，從小常聽父親說「醫師就像廟中的神祇，病人就醫，無非希望生理疾病獲痊癒，心理獲得支持。」部分急診病人病情穩定，可至地區醫院、區域醫院，這項計畫應可讓更多患者安心轉院。

