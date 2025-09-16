傳藝中心首推「兒童戲曲劇團扶植計畫」 五團共築戲曲沃土

一口小戲箱，開啟孩子大想像！為全面性推動兒童戲曲發展，國立傳統藝術中心首度辦理「兒童戲曲劇團扶植計畫」，於年初公開徵選出具有潛力投入兒童戲曲的團隊，包括小傳奇劇場、走戲人、看戲劇團、山宛然劇團、永興樂皮影劇團等，將從北到南、從劇場到校園，將有五齣原創大戲售票公演，以及超過百場的校園巡演或藝術推廣活動。

五劇團劇種橫跨京劇、歌仔戲、布袋戲與皮影戲等四大劇種，傳藝中心主任陳悅宜表示，以往傳統戲曲多以成人為觀眾，較少從兒童的心理需求與視角出發，「兒童戲曲劇團扶植計畫」的初衷就是為孩子量身打造出專屬的傳統戲曲。

她說，這項計畫並非補助單檔演出，而是從扶植劇團切入，自產業鏈的前端人才培育開始，直到演出製作模式、劇團營運層面，一路都有兒童心理學與兒童戲劇相關專家顧問提供協助，幫助劇團從創作初始就具備不同以往的思維，同時支援劇團聘用專職行政，在營運上給予支持，讓劇團找到自己的定位及未來的發展方向大膽前進，共築孩子戲曲沃土。

陳悅宜認為，孩子藉由實際參與接觸，將自然而然認識並愛上傳統藝術，由心而生對自身文化產生認同與驕傲，讓傳統文化成為孩子身體裡的DNA。

首屆入選團隊將於各地辦理逾百場校園巡演或戲曲推廣活動，區域涵蓋雙北、桃園、新竹、苗栗、嘉義、臺南、高雄、屏東、宜蘭等10縣市，透過導聆解說、互動體驗、回饋分享等設計，為孩子完整規劃親近戲曲藝術寓教於樂的情境。戲曲推廣活動則包含講座、沙龍、工作坊、闖關活動、臉譜彩繪、真人圖書館等多元形式，讓戲曲成為孩子日常文化經驗的一部分。

對於能夠入選扶植計畫，每個劇團都有其各自獨特的故事與願景。像是今年初剛誕生的「小傳奇劇場」，是當代傳奇劇場優秀青年演員專為發展兒童戲曲成立的新團隊，希望從小為孩子打開戲曲之門。首部作品《BABY英雄》結合傳統經典劇目與親子互動，讓孩子在笑聲中理解正義與責任。

才剛滿一歲的「走戲人」，由歌仔戲國寶藝師小咪的愛徒郭員瑜，集結一群年輕戲曲愛好者所創立，以歌仔戲為核心，推出創團作品《龍女流浪記》，想用有趣的戲曲表演、舞蹈、流行音樂，探討講求效率與成績的時代，有多少孩子的心聲被忽略？

來自高雄的「看戲劇團」，由曾四度入選臺北兒童藝術節的歌仔戲資深編導黃雅蓉所帶領，他們深信歌仔戲是孩子探索生命、啟發心靈重要的文化陪伴，這次推出《謊話蟲》，以誠實與勇氣為題，讓孩子在歡笑中學會勇敢面對錯誤。

布袋戲名師李天祿徒孫黃武山創立的「山宛然劇團」，則是少見的客語布袋戲團，過往多專注於校園推廣，這次在計畫支持下，結合偶戲與真人表演，打造出精緻的劇場作品《打筋斗吧！悟空》，讓孩子不只看見布袋戲的精彩與熱鬧，更能看到戲劇背後傳遞自我認同與團隊合作的價值。

本屆唯一的皮影戲代表，則是來自高雄彌陀擁有超過百年歷史的「永興樂皮影劇團」，第五代團長張信鴻有心讓皮影戲重新與年輕世代相遇，特別邀請響座劇場共同合作，從經典《哪吒鬧海》聯手打造出《換換你！哪吒》，透過靈魂交換與時空穿越等換位思考情節，讓親子在光影中開啟更多思辨與對話的空間，感受皮影戲跨世代的溫度。

「兒童戲曲劇團扶植計畫」匯聚有心推動兒童戲曲發展的團隊，共同為國家幼苗打造出豐腴的文化沃土，不僅是一項藝術政策的實踐，更是兒童戲曲向下扎根的重要起點。所有精彩的劇場演出票券，現正於OPENTIX售票系統上熱銷開賣，邀請大小觀眾一起走進劇場，用掌聲與歡笑，共同參與傳藝為孩子量身打造的優質演出，看見臺灣文化未來的希望，也看見兒童戲曲的新生。

